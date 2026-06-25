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Удар по глибокому тилу. У російській Уфі палає важливий об'єкт (фото та відео)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Вибухи в Уфі Новина оновлена 25 червня 2026, 11:14
Вибухи в Уфі. Фото Колаж "Телеграфу"

Дим видно відразу над кількома точками у місті

У місті-мільйоннику Уфа в Росії, яке розташоване більш ніж за 1400 км від кордону України, пролунали потужні вибухи. Безпілотними літальними апаратами був атакований нафтопереробний завод.

Інформація про це з’явилась 25 червня. У мережі публікують кадри з місця події, де видно, як над містом піднімаються клуби чорного диму.

При цьому дим видно одразу над трьома точками.

Місцеві заявляють, що вибухів у місті було щонайменше два.

Зазначимо, що в місті Уфа знаходиться три НПЗ Башнафти: Башнефть-Новойл, Башнефть-Уфанефтехім і Башнефть-УНПЗ. Згідно з інформацією моніторингу Exilenova+, прильоти були у два з них.

  • Башнефть-УНПЗ (до 2012 року – Уфімський нафтопереробний завод) – російське підприємство нафтопереробної галузі. Завод переробляє нафту та випускає: бензин, дизельне паливо, мазут, технічну сірку та іншу нафтопродукцію.
  • Башнефть-Новойл — колишній Ново-Уфимський нафтопереробний завод (Ново-Уфимський НПЗ) в Уфі. З 2012 року підприємство носить назву "Башнефть-Новойл" та входить до нафтопереробного комплексу компанії Башнефть. Основна продукція заводу: бензин, дизельне паливо, авіаційне паливо, бітуми, олії, нафтовий кокс та технічна сірка.
  • Башнефть-Уфанефтехім — це найбільший із трьох основних нафтопереробних заводів уфімського нафтопереробного комплексу компанії Башнефть. Основна продукція: бензини, дизельне паливо, скраплений газ, нафтовий кокс, сірка, ароматичні вуглеводні (бензол, толуол, ксилоли та ін.).

Де знаходиться Уфа на карті і чи були там прильоти

Уфа розташована в Республіці Башкортостан, на схід від Уральських гір. За географічним положенням Уфа знаходиться далеко від лінії фронту і не є прикордонним регіоном.

Відстань від Уфи до кордону України становить близько 1400 км.

Відстань від Уфи до України
Відстань від Уфи до України

Незважаючи на велику відстань, українським дронам уже неодноразово вдавалося діставати до Уфи. Приміром, у жовтні 2024 року атаку безпілотників зазнали три промпідприємства ПЕК (Паливно-енергетичний комплекс) в Уфі.

У березні 2025 року під ударом безпілотників опинився НПЗ "Башнефть-Уфанефтехім".

При цьому останнім часом під ударами регулярно опиняються нафтопереробні заводи у різних точках Росії. Як пише в соцмережі український інфлюенсер, блогер, автор Telegram-каналу "Лачен пише": "Яка ж хороша системна робота, навіть не віриться, що ми змогли так цю лінію тримати довго і зараз маємо найбільший результат".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці наробили яскравих мемів про удари по НПЗ у Москві. Проводять іронічну аналогію між пожежею, що виникла 18 червня та подіями 1812 року, коли Москва палала під час захоплення міста військом Наполеона Бонапарт.

Теги:
#НПЗ #Росія #Уфа #БПЛА #приліт