Удар по глибокому тилу. У російській Уфі палає важливий об'єкт (фото та відео)

Дим видно відразу над кількома точками у місті

У місті-мільйоннику Уфа в Росії, яке розташоване більш ніж за 1400 км від кордону України, пролунали потужні вибухи. Безпілотними літальними апаратами був атакований нафтопереробний завод.

Інформація про це з’явилась 25 червня. У мережі публікують кадри з місця події, де видно, як над містом піднімаються клуби чорного диму.

При цьому дим видно одразу над трьома точками.

Місцеві заявляють, що вибухів у місті було щонайменше два.

Зазначимо, що в місті Уфа знаходиться три НПЗ Башнафти: Башнефть-Новойл, Башнефть-Уфанефтехім і Башнефть-УНПЗ. Згідно з інформацією моніторингу Exilenova+, прильоти були у два з них.

Башнефть-УНПЗ (до 2012 року – Уфімський нафтопереробний завод) – російське підприємство нафтопереробної галузі. Завод переробляє нафту та випускає: бензин, дизельне паливо, мазут, технічну сірку та іншу нафтопродукцію.

Башнефть-Новойл — колишній Ново-Уфимський нафтопереробний завод (Ново-Уфимський НПЗ) в Уфі. З 2012 року підприємство носить назву "Башнефть-Новойл" та входить до нафтопереробного комплексу компанії Башнефть. Основна продукція заводу: бензин, дизельне паливо, авіаційне паливо, бітуми, олії, нафтовий кокс та технічна сірка.

Башнефть-Уфанефтехім — це найбільший із трьох основних нафтопереробних заводів уфімського нафтопереробного комплексу компанії Башнефть. Основна продукція: бензини, дизельне паливо, скраплений газ, нафтовий кокс, сірка, ароматичні вуглеводні (бензол, толуол, ксилоли та ін.).

Де знаходиться Уфа на карті і чи були там прильоти

Уфа розташована в Республіці Башкортостан, на схід від Уральських гір. За географічним положенням Уфа знаходиться далеко від лінії фронту і не є прикордонним регіоном.

Відстань від Уфи до кордону України становить близько 1400 км.

Відстань від Уфи до України

Незважаючи на велику відстань, українським дронам уже неодноразово вдавалося діставати до Уфи. Приміром, у жовтні 2024 року атаку безпілотників зазнали три промпідприємства ПЕК (Паливно-енергетичний комплекс) в Уфі.

У березні 2025 року під ударом безпілотників опинився НПЗ "Башнефть-Уфанефтехім".

При цьому останнім часом під ударами регулярно опиняються нафтопереробні заводи у різних точках Росії. Як пише в соцмережі український інфлюенсер, блогер, автор Telegram-каналу "Лачен пише": "Яка ж хороша системна робота, навіть не віриться, що ми змогли так цю лінію тримати довго і зараз маємо найбільший результат".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці наробили яскравих мемів про удари по НПЗ у Москві. Проводять іронічну аналогію між пожежею, що виникла 18 червня та подіями 1812 року, коли Москва палала під час захоплення міста військом Наполеона Бонапарт.