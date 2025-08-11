Укр

Продолжает "исцелять", но теперь через интернет: где сейчас скандальный врач Кашпировский

Наталья Дума
Анатолий Кашпировский
Анатолий Кашпировский

Психотерапевт даже демонстрировал "обезболивание на расстоянии" во время операций

Имя Анатолия Кашпировского, вероятно, знал каждый в Советском Союзе. Он "исцелял" людей сквозь экран, что стало сенсацией в те времена, однако у медиков и скептиков это вызвало шквал хейта. В 2000-х он внезапно исчез из медиапространства, позже громко заявив о себе на YouTube.

Известным психотерапевт стал в 1989-м, за два года до того, как СССР прекратил свое существование. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Анатолий Кашпировский и чем он занимается.

Что известно об Анатолии Кашпировском

Родом Кашпировский из Хмельницкой области. После окончания Винницкого медицинского института он много лет работал врачом-психиатром и психотерапевтом в Винницкой областной психиатрической больнице. Позже он стал популярен благодаря телесеансам психотерапии.

Анатолий Кашпировский

"Через экран" Кашпировский проводил сеансы заряжения воды и исцелял людей. В то время люди считали это магией, но многие считали, что это спланированные постановки и игра на публику.

Анатолий Кашпировский
Кашпировский лечил людей силой мысли

На пике своей популярности, в 90-х, Кашпировский путешествовал по стране. Возвратным моментом стало приглашение в 1988–1989 годах принять участие в телевизионных проектах, где он демонстрировал "обезболивание на расстоянии" во время операций.

Анатолий Кашпировский

Самым известным "фокусом" Кашпировского стала его видеосвязь с Украиной на экране в операционной тбилисской больнице. Тогда он провел хирургическое вмешательство женщине, которой противопоказана анестезия, на брюшной полости.

Теперь каждый наблюдающий за мной может пойти к стоматологу и вырвать зуб. Не будет никакой боли

Анатолий Кашпировский

В 1995 году Кашпировский переехал в США, где не имел такой популярности. Впоследствии он вернулся в РФ, но даже там не имел такой славы, как раньше.

Где сейчас Анатолий Кашпировский

В 2020 году, во время коронавирусной пандемии, Кашпировский создал свой YouTube-канал, где проводил дистанционные сеансы лечения. Спрос появился среди приверженцев нетрадиционной медицины.

Анатолий Кашпировский
Анатолий Кашпировский

По некоторым данным, он живет в Брайтоне и проводит свои сеансы оттуда, по другим — Кашпировский находится в Москве. Однажды свой переезд в США он назвал ошибкой.

В сентябре 2024 года он провел несколько "оздоровительных" встреч в Москве, где фигурировала стоимость участия и продажа собственного мерчендайза (соль, книги, флешки с аудиозаписями), а также сообщения о значительных заработках за четыре сеанса. Сейчас Кашпировский продолжает вести свой YouTube канал. Две недели назад он вышел в прямой эфир и сообщил, что трансляция проводилась из Москвы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о женщинах Кашпировского. В браке он был трижды, а одной из жен изменял, потому что считаю их отношения "ошибкой".

