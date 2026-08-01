В бюджете Днепра "дыра": как власть "подготовила" город к возможным блэкаутам

Зима для днепрян может оказаться очень сложной

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В рамках подготовки к зиме, на фоне вероятных ударов россиян по энергетической системе Украины, 84% котельных и теплораспределительных пунктов (ТРП) в Днепре были оборудованы резервными дизельными генераторами. В то же время возникает вопрос, чем их будут заправлять.

Об этом говорится в ответах структурных подразделений Днепровского городского совета на информационный запрос "Телеграфа". Следует отметить, что чиновники не объяснили, есть ли альтернативные пути получения финансирования на закупку горючего для уже установленного оборудования.

Исполняющая обязанности директора Департамента жилищного хозяйства Днепровского городского совета Татьяна Редько сообщила, что коммунальное предприятие "Жилсервис-Днепр" оборудовало резервными дизельными генераторами 84% котельных и ТРП города. Однако, по ее словам, в 2026 году средства городского бюджета на закупку горючего для них не предусмотрены.

Ответ Департамента жилищного хозяйства на запрос "Телеграфа"

В то же время директор Департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского городского совета Артем Ниделько сообщил, что коммунальному предприятию "Водно-спортивный комбинат" из городского бюджета выделено и освоено 63 тысяч гривен на закупку горючего для резервных генераторов.

Кроме того, заведения здравоохранения города получили 4 321,6 млн гривен на приобретение топлива для резервных автономных источников питания. За первые 6 месяцев текущего года было освоено 2,6 млн гривен.

Также чиновник подтвердил информацию КП "Жилсервис-Днепр" оснастило резервными генераторами 84% котельных и ТРП. Однако средств на закупку горючего для них в бюджете на 2026 год не предусмотрено.

Ответ Департамента по вопросам местного самоуправления по запросу "Телеграфа"

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