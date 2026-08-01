Ностальгия во флаконе: почему сладкие духи из 2000-х стали главным трендом года

Эти ароматы покорили мир в 2000-х, а теперь возвращаются в моду

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Помните начало 2000-х? На полках стояли сладкие духи с нотами ванили, карамели и фруктов, а ароматы типа Fantasy от Бритни Спирс или Angel от Thierry Mugler были настоящими хитами. Казалось, эта эпоха давно ушла, но теперь она неожиданно вернулась.

Парфюмерные бренды все чаще выпускают ароматы с нотами персика, малины, ванили, шоколада и фисташек. Причина проста – людям хочется теплых эмоций и приятных воспоминаний. Один знакомый запах может мгновенно напомнить о беззаботных годах, старых песнях, первых влюбленностях или школьных временах.

Впрочем, дело не только в воспоминаниях. Парфюмерные эксперты заметили еще одну интересную тенденцию. Вместе с ростом популярности препаратов для похудения покупатели стали чаще обращать внимание именно на гурманские ароматы. По мнению специалистов, когда человек ограничивает себя в сладком мозг может искать другие источники приятных ощущений. Поэтому запах карамели, шоколада или ванили становится особенно привлекательным. Об этом пишет издание hellomagazine.

Духи. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Ученые также объясняют, что запахи могут влиять на настроение. Ароматы, которые ассоциируются с выпечкой или десертами, дарят ощущение уюта, помогают расслабиться и хотя бы ненадолго отвлечься от ежедневных забот. Поэтому многие воспринимают их как маленький способ порадовать себя.

Есть и практическое объяснение. Дерматологи отмечают, что после быстрого похудения кожа часто становится более сухой. Поэтому легкие цветочные или цитрусовые композиции быстрее выветриваются, тогда как более насыщенные ароматы с нотами ванили, карамели или сандала держатся значительно дольше.

Духи из "нулевых". Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Похоже, именно поэтому сладкие духи снова переживают настоящий ренессанс. Они напоминают о временах, когда в наушниках играли хиты начала 2000-х, в моде были блеск для губ и джинсы с заниженной талией, а жизнь казалась беззаботнее. И, возможно, именно за это люди сегодня готовы снова влюбиться в знакомые ароматы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о любимых духах принцессы Дианы. Когда-то этот аромат считался "бабушкиным", но теперь он снова в тренде.