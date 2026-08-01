Ностальгия во флаконе: почему сладкие духи из 2000-х стали главным трендом года
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Эти ароматы покорили мир в 2000-х, а теперь возвращаются в моду
Помните начало 2000-х? На полках стояли сладкие духи с нотами ванили, карамели и фруктов, а ароматы типа Fantasy от Бритни Спирс или Angel от Thierry Mugler были настоящими хитами. Казалось, эта эпоха давно ушла, но теперь она неожиданно вернулась.
Парфюмерные бренды все чаще выпускают ароматы с нотами персика, малины, ванили, шоколада и фисташек. Причина проста – людям хочется теплых эмоций и приятных воспоминаний. Один знакомый запах может мгновенно напомнить о беззаботных годах, старых песнях, первых влюбленностях или школьных временах.
Впрочем, дело не только в воспоминаниях. Парфюмерные эксперты заметили еще одну интересную тенденцию. Вместе с ростом популярности препаратов для похудения покупатели стали чаще обращать внимание именно на гурманские ароматы. По мнению специалистов, когда человек ограничивает себя в сладком мозг может искать другие источники приятных ощущений. Поэтому запах карамели, шоколада или ванили становится особенно привлекательным. Об этом пишет издание hellomagazine.
Ученые также объясняют, что запахи могут влиять на настроение. Ароматы, которые ассоциируются с выпечкой или десертами, дарят ощущение уюта, помогают расслабиться и хотя бы ненадолго отвлечься от ежедневных забот. Поэтому многие воспринимают их как маленький способ порадовать себя.
Есть и практическое объяснение. Дерматологи отмечают, что после быстрого похудения кожа часто становится более сухой. Поэтому легкие цветочные или цитрусовые композиции быстрее выветриваются, тогда как более насыщенные ароматы с нотами ванили, карамели или сандала держатся значительно дольше.
Похоже, именно поэтому сладкие духи снова переживают настоящий ренессанс. Они напоминают о временах, когда в наушниках играли хиты начала 2000-х, в моде были блеск для губ и джинсы с заниженной талией, а жизнь казалась беззаботнее. И, возможно, именно за это люди сегодня готовы снова влюбиться в знакомые ароматы.
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