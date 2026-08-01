Таких людей мало: в Украине хотят забронировать от мобилизации еще одну категорию

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В Украине предлагают включить сертифицированных архитекторов, инженеров-проектировщиков, экспертов строительной отрасли и специалистов технического надзора в перечень профессий, подлежащих обязательному бронированию от мобилизации.

Соответствующая петиция была опубликована на официальном портале электронных петиций Кабинета Министров Украины. Ее автором выступил Андрей Антоненко.

Главным аргументом автора инициативы является дефицит сертифицированных специалистов, которые имеют законное право подписывать проектную документацию для строительства и капитальных ремонтов.

"Всемирный банк в оценке RDNA5 (февраль 2026 года) определил стоимость восстановления Украины в 588 млрд долларов на ближайшее десятилетие. Чтобы освоить такие объемы, строительная отрасль должна вырасти в 7–9 раз по сравнению с 2025 годом. Но круг людей, которые по закону имеют право подписать проект строительства или капитального ремонта, остается крайне узким", — говорится в петиции.

Петиция

Почему этих специалистов сложно заменить

В тексте петиции отмечается, что сейчас в Украине работают всего 4588 сертифицированных архитекторов, что, по словам автора, является самым низким показателем среди стран Европы.

Он подчеркивает, что потеря даже небольшого количества таких специалистов может повлиять на темпы восстановления разрушенных городов и общин.

"Это не те кадры, которых заменит ускоренный курс переквалификации. Сертификат получают годами практики и после сложного экзамена, а ответственность за подписанный проект вплоть до уголовной. Сертифицированные инженеры знают местную застройку, сети и грунты лучше любого иностранного консультанта, а их гонорары остаются в Украине", — отмечает автор.

Какие изменения предлагают правительству

В обращении Кабинет Министров призывают внести изменения в постановление №76, регулирующее порядок бронирования военнообязанных, и расширить перечень профессий, подлежащих бронированию.

В частности, автор предлагает включить в него:

сертифицированных архитекторов;

инженеров-проектировщиков;

инженеров технического надзора;

экспертов строительной отрасли, внесенных в официальный реестр аттестованных лиц ЕГЭСССБ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине хотят отменить удержания с выплат военнослужащим при расчете алиментов.