Молодая фаворитка Путина поцеловала женатого мужчину на публике (видео)

Мужчина является внуком главы Росгвардии

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Российская фигуристка Алина Загитова оказалась в центре внимания после появления в сети видео с публичным поцелуем с мужчиной. На видео спортсменка, как утверждается, находится вместе со своим возлюбленным во время церемонии вручения магистерских дипломов.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. "Алина Загитова и ее жених на вручении магистерских дипломов", — говорится в подписи к публикации.

В российских СМИ утверждается, что мужчина рядом с 24-летней олимпийской чемпионкой — 26-летний Артем Чечихин — внук главы Росгвардии Виктора Золотова. Сообщается также, что у мужчины есть жена и ребенок.

Артем Чечихин

Загитова — новая фаворитка Путина?

О Загитовой активно заговорили после того, как стало известно о выделении ей 1,253 млрд рублей государственного финансирования на строительство школы фигурного катания в Казани. Проект будет реализован за счет бюджета Татарстана, а среди россиян это породило слухи о возможных связях фигуристки с Путиным.

Японский политолог Ицуро Накамура ранее заявил, что Алину Загитову давно называют "новой первой леди России", а также утверждает, что фигуристка якобы хочет выйти замуж за Путина, заняв место Алины Кабаевой. Спортсменка является поклонницей президента: в 2018 и 2024 годах она была его доверенным лицом на президентских выборах. Кроме того, в своих соцсетях фигуристка неоднократно публиковала посты с положительными высказываниями о Путине и фотографии с ним.

Напомним, что в декабре 2025 года диктатор заявил, что "влюблен". Ранее мы писали о всех фаворитках Путина.