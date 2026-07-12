Кто станет президентом России, если Путин умрет: ИИ назвал 7 имен

Есть также и несколько сценариев, которые будут происходить в РФ

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Внезапная смерть российского главы Владимира Путина может стать одним из самых серьезных политических потрясений для России. Однако уже есть конкретные имена людей, которые могли бы занять его место.

Об этом "Телеграф" поинтересовался у искусственного интеллекта ChatGPT, кто же может стать заменой Путина. Он назвал сразу 7 возможных преемников главы Кремля.

Михаил Мишустин — председатель Правительства РФ (премьер-министр) .

. Сергей Кириенко — первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ . Курирует внутреннюю политику, выборы и ряд других ключевых направлений.

. Курирует внутреннюю политику, выборы и ряд других ключевых направлений. Дмитрий Медведев — заместитель председателя Совета безопасности РФ .

. Сергей Собянин — мэр Москвы .

. Алексей Дюмин — секретарь Государственного совета РФ (ранее был губернатором Тульской области и работал в структурах охраны президента).

(ранее был губернатором Тульской области и работал в структурах охраны президента). Николай Патрушев — помощник президента РФ . Ранее много лет занимал пост секретаря Совета безопасности.

. Ранее много лет занимал пост секретаря Совета безопасности. Дмитрий Патрушев — заместитель председателя Правительства РФ (вице-премьер). Ранее был министром сельского хозяйства.

Также ИИ называет сразу несколько сценариев в случае смерти Путина. Один из самых вероятных вариантов заключается в коллективном руководстве. То есть, несколько силовых и политических групп придут к общему комромиссу в выборе нового лидера РФ.

Второй вариант — "технический прездент". То есть формально должность кресло президента России может занять Михаил Мишустин, но реальная власть будет в руках узкого круга российских элит.

Также ChatGPT не исключает, что может быть усиление силовиков. Если произойти борьба между группировками, тогда влияние спецслужб в РФ может розрасти.

И самый маловероятный сценарий — скорая демократизация. ИИ отметил, что при смене президента России система власти внутри страны сразу не изменится, так как она выстроена вокруг широкого круга институтов и элит.

Кто займет место Путина, если он умрет. Ответ ИИ Chat GPT / "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ИИ рассказал, в каком году может умереть Путин.