Слухи об онкологии и Паркинсоне не врут? ИИ назвал "точный" год смерти Путина

Искусственный разум дал "базовый прогноз"

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Президент России Владимр Путин, вероятно, собирается быть у власти до конца жизни. Многих волнует, а когда же наступит этот "конец"?

"Телеграф" задал соответствующий вопрос искусственному интеллекту ChatGPT. По мнению ИИ, глава Кремля, вероятнее всего, умрет в период с 2030 по 2038 год. Нейросеть "ставит" на 2034 год, когда диктатору исполнится 82 года.

Аргументы и факторы

Возраст и контекст: Путин родился 7 октября 1952 года и в 2026 году отметит 74-летие.

Путин родился 7 октября 1952 года и в 2026 году отметит 74-летие. Медицинский статус: Достоверной и верифицируемой публичной информации о неизлечимых заболеваниях нет. Многолетние слухи об онкологии или болезни Паркинсона не получили официальных или надежных подтверждений.

Достоверной и верифицируемой публичной информации о неизлечимых заболеваниях нет. Многолетние слухи об онкологии или болезни Паркинсона не получили официальных или надежных подтверждений. Уровень медицинского обеспечения: Статус главы РФ обеспечивает практически неограниченный доступ к передовой медицине и постоянному мониторингу здоровья, что повышает шансы на долголетие по сравнению со среднестатистическими показателями.

Распределение вероятностей по периодам

ChatGPT оценил вероятность смерти Путина в ближайшие годы

ИИ отмечает, что вероятность резкого и внезапного изменения ситуации в ближайшие год-два оценивается как невысокая. Базовый сценарий предполагает достижение возраста 80–85 лет (интервал 2033–2038 годов). Тем не менее любые долгосрочные прогнозы в условиях закрытости медицинских данных носят условный характер, так как внезапные острые состояния, несчастные случаи или иные форс-мажорные факторы способны в любой момент изменить картину.

Что будет, когда Путин умрет?

Отдельно ChatGPT добавил, что вероятность потери власти Путиным существенно выше, чем вероятность его ранней естественной смерти.