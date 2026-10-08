В России из-за удара по заводу возникли перебои в работе "Яндекса": может ли враг остаться без интернета

Российские пользователи сообщают о сложностях с платежами и доступом к сервисам

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В России начались серьезные перебои в работе "Яндекса". Они связаны с поражением станкостроительного завода "Саста" в Рязанской области. На его территории находится дата-центр. Российские пользователи массово жалуются на проблемы с проведением операций и другие сбои.

О поражении завода "Саста" сообщает Exilenova+. Удар затронул дата-центр "Яндекса" заявленной мощностью до 12 МВт на его территории.

Сам завод примечателен – он производит металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением. Его оборудование используют в оборонной, авиакосмической, транспортной и тяжелой промышленности России. Среди заказчиков станков – корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и "Роскосмос". ПАО "Саста" находится под международными санкциями США, Канады, Швейцарии, Европейского Союза, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Спутниковый снимок территории завода "Саста" в Рязанской области

Что известно о дата-центре "Яндекса"

На территории объекта работает дата-центр "Яндекс ДЦ Сасово". Его заявленная энергетическая мощность – до 12 МВт, а инфраструктура может вместить десятки тысяч серверов. После атаки на дата-центр компания сообщила о нарушении электроснабжения.

Сообщение о нарушении электроснабжения в зоне доступности ru-central-b

Из-за этого стали недоступны различные составляющие Yandex Cloud: вычислительные мощности, сети, хранилища и базы данных.

Падение сети "Яндекса" 8 октября 2026 года

Скриншот сайта Downdetector с сообщениями о проблемах с доступом к сервису "Яндекс Пэй"

Сбои затронули также Kubernetes, облачные сервисы, системы искусственного интеллекта, безопасности и мониторинга. После удара в работе сервисов "Яндекса" фиксировали масштабные проблемы, в частности пользователи жалуются на невозможность провести платежи.

Как это повлияет на Россию

Удар по этому дата-центру не отключит России интернет и лишь вызовет сбой в сервисах "Яндекса". У компании есть еще как минимум 4 другие крупные локации, в том числе новейший гигантский ДЦ в Калужской области на 63 МВт. Наиболее вероятные последствия – временное замедление или отключение сервисов "Яндекса" и некоторых бизнес-платформ, финансовые затраты из-за потери оборудования и т. п.

Как сообщал "Телеграф", в сентябре российские войска атаковали дата-центры в Киеве. После этого в столице начались перебои с проводным интернетом. Под удар также попадали провайдеры, а некоторые украинские телеканалы не смогли выйти в эфир. "Киевстар" также сообщил, что в Киеве повреждено здание его головного офиса.