В Росії через удар по заводу є перебої в роботі "Яндекса": чи може ворог лишитися без інтернету

Російські користувачі повідомляють про труднощі з платежами та доступом до сервісів

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У Росії почались серйозні перебої у роботі Яндекса. Вони пов'язані із ураженням верстатобудівного заводу "Саста" в Рязанській області. На його території знаходиться дата-центр. Російські користувачі масово скаржаться на проблеми з проведенням операцій тощо.

Про ураження заводу "Саста" повідомляє Exilenova+. Удар вплинув дата-центр "Яндекса" заявленою потужністю до 12 МВт на його території.

Сам завод прикметний – виробляє металообробні верстати з числовим програмним керуванням. Його обладнання використовують в оборонній, авіакосмічній, транспортній і важкій промисловості Росії. Серед замовників верстатів – корпорації "Тактичне ракетне озброєння" та "Роскосмос". ПАТ "Саста" перебуває під міжнародними санкціями США, Канади, Швейцарії, Європейського Союзу, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії та Японії.

Супутниковий знімок території заводу "Саста" в Рязанській області

Що відомо про дата-центр "Яндекса"

На території об’єкта працює дата-центр "Яндекс ДЦ Сасово". Його заявлена енергетична потужність – до 12 МВт, а інфраструктура може вмістити десятки тисяч серверів. Після атаки на дата-центр компанія повідомила про порушення електроживлення.

Повідомлення про порушення електроживлення в зоні доступності ru-central-b

Через це стали недоступними різні складові Yandex Cloud: обчислювальні потужності, мережі, сховища й бази даних.

Падіння мережі Яндексу 8 жовтня 2026 року

Скріншот сайту Downdetector із повідомленнями про проблеми з доступом до сервісу Яндекс Пей

Збої зачепили також Kubernetes, хмарні сервіси, системи штучного інтелекту, безпеки й моніторингу. Після удару в роботі сервісів "Яндекса" фіксували масштабні проблеми, зокрема користувачі скаржаться на неможливість провести платежі.

Як це вплине на Росію

Удар по цьому дата-центру не відключить Росії інтернет і тільки викличе збій в сервісах "Яндекса". Компанія має ще принаймні 4 інші великі локації, зокрема новітній гігантський ДЦ у Калузькій області на 63 МВт. Найбільш ймовірні наслідки – тимчасове уповільнення чи відключення сервісів "Яндекса" та деяких бізнес-платформ, фінансові витрати від втрати обладнання тощо.

Як повідомляв "Телеграф", у вересні російські війська атакували дата-центри в Києві. Після цього в столиці почалися перебої з дротовим інтернетом. Під удар також потрапляли провайдери, а деякі українські телеканали не змогли вийти в ефір. "Київстар" також повідомив, що в Києві пошкоджено будівлю його головного офісу.