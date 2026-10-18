Пожежі, збої у "ВКонтакті" та відключення світла: дрони масовано атакували Пітер та Москву

Після ударів спалахнули резервуари з нафтопродуктами, виникли перебої зі світлом та доступом до сервісів соцмережі

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У ніч на 18 жовтня Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Під удар потрапили нафтовий термінал, дата-центр, що забезпечує роботу "Вконтакте", та підстанція "Східна".

На об’єктах почалися пожежі, частина міста та прилеглих районів залишилася без електрики.

Пожежа на нафтовому терміналі

Після численних попадань безпілотників у Великому порту Санкт-Петербурга спалахнув резервуарний парк АТ "Петербурзький нафтовий термінал". За словами очевидців, на території порту горіла цистерна з нафтопродуктами.

Термінал приймає, зберігає та відвантажує нафтопродукти, у тому числі призначені для експорту. Його пропускна спроможність – 12,5 мільйона тонн на рік. Це один із найбільших нафтоналивних комплексів регіону та великих вузлів перевалки рідких вантажів на Балтиці.

Комплекс займає 37 га. На його території перебуває понад 30 резервуарів загальним обсягом 441 тисяч кубічних метрів. В інфраструктуру входять також залізничні естакади та причали, через які приймають та відправляють вантажі.

Підприємство заснували 1995 року з урахуванням старих портових споруд, та був розширювали. Після нічної атаки пожежу на території нафтового комплексу гасили рятувальники. Займання підтвердив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов.

Удар по дата-центру та збої у "Вконтакте"

Близько 04:00 OSINT-канали повідомили, що безпілотники потрапили до великого дата-центру, пов’язаного з роботою "Вконтакте". На місці почалася пожежа. Одночасно користувачі почали скаржитися, що функції соціальної мережі недоступні.

Під удар потрапив центр обробки даних ІЦВА, що забезпечує роботу сервісів платформи ВК. Проектна потужність об’єкта – 63 МВт. Його пошкодження супроводжувалося масштабним збоєм онлайн-сервісів та хмарних систем.

Користувачі повідомляли, що не можуть відкрити повідомлення, переглянути медіафайли та увійти до своїх облікових записів. Скарги надходили на збої одразу в кількох функціях соцмережі: проблеми торкнулися і доступу до облікових записів, і роботи з контентом.

У жовтні російська інфраструктура обробки даних ушкоджувалася вже не вперше. 9 жовтня атака безпілотників пошкодила частину інфраструктури дата-центру "Яндекса" у Калузі. У ніч на 11 жовтня дрони атакували дата-центр цієї компанії у Володимирі. Там виникла пожежа, після якої об’єкт припинив роботу.

Атака по Москві

З 23:00 мер Москви Сергій Собянін повідомляв про збиті дрони. До третьої години ночі він заявив про 87 безпілотників. Про руйнування та постраждалих Собянін не повідомляв. За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Вибухи також чули у Підмосков’ї.

Атака на підстанцію та відключення електрики

За даними OSINT-аналітиків, ще однією метою стала підстанція "Східна" напругою 330 кВ. Після удару на частини території Санкт-Петербурга та Ленінградської області масштабно відключилася електрика.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що відбиття масованої атаки безпілотників продовжується. За його словами, над регіоном збили 95 БПЛА.

Пожежі гасили в трьох районах, у Пулковому ввели обмеження

Рятувальники ліквідували загоряння у Невському, Красносільському та Червоногвардійському районах Санкт-Петербурга. Про роботу підрозділів МНС на об’єктах цивільної інфраструктури повідомив губернатор Олександр Бєглов. Його слова наводить EADaily.

"Працюють кошти ППО. Нині сили МНС усувають спалах на об’єктах цивільної інфраструктури в Невському, Красносільському, Червоногвардійському районах", — написав губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов.

Під час атаки аеропорт Пулково тимчасово обмежив роботу. Людей перевели до укриття. Обмеження в аеропорту стали одним із наслідків нічного нальоту поряд із пожежами, відключеннями електрики та збоями інтернет-сервісів.

Також зафіксували пошкодження одного із міських мостів. У місті продовжували працювати екстрені служби, а влада сусідньої Ленінградської області повідомляла про відображення нальоту безпілотників.

Як повідомляв "Телеграф", 9 жовтня атака безпілотників пошкодила частину інфраструктури дата-центру "Яндекса" у Калузі. У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр компанії у Володимирі. Там почалася пожежа, і об’єкт припинив роботу. Ці випадки показують, що фізичне пошкодження дата-центру може зупинити його роботу, хоча джерело не уточнює, які цифрові сервіси були недоступні.