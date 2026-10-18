Дроны ударили по вантовому мосту в Петербурге: почему он важен для врага

Переправа входит в Западный скоростной диаметр, а водный путь под ней связан с системой морских подходов к петербургскому порту

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В ходе массированной атаки 18 октября беспилотник атаковал вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге. Специалисты выясняют, насколько серьёзны повреждения.

Очевидцы сняли взрыв на переправе. По видео удалось установить место попадания. Длина моста – 620 метров, на нём восемь полос. По мосту проходит Западный скоростной диаметр.

Примерно в 4,5 километра от моста расположен "Петербургский нефтяной терминал". После ночной атаки беспилотников на его территории начался крупный пожар.

"Также произошел пожар на территории "Петербургского нефтяного терминала". Работу аэропорта Пулково ограничили в целях безопасности", – сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Вантовый мост через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге

По словам губернатора, экстренные службы тушили пожары на объектах инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах. Местные власти также выявили повреждения одного из городских мостов.

"Возможны перебои мобильного интернета", – предупредил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Где проходит Корабельный фарватер и как он связан с портом

Корабельный фарватер ведёт из Большой Невы в море и связан с системой судоходных подходов к Санкт-Петербургу. Основу этого маршрута составляет Морской канал – искусственный фарватер в Невской губе от устья Большой Невы до острова Котлин. Как описывает "Википедия", канал начинается между Канонерским и Гутуевским островами, затем поворачивает в сторону моря и идёт по прямой, заканчиваясь немного не доходя до Котлина.

Дальше судоходный путь продолжается под названием Кронштадтский корабельный фарватер. Вся система обеспечивает проход морских судов к причалам Петербурга. Большой порт Санкт-Петербург расположен в Невской губе Финского залива; большинство его районов находится на островах и молах в устьевой части Невы.

Главный морской путь порта объединяет Большой Корабельный фарватер, Кронштадтский Корабельный фарватер и Санкт-Петербургский морской канал. Его общая протяжённость от западной границы акватории до внутренней части порта составляет 33 мили. Именно эта цепочка водных участков связывает портовые районы с морскими подходами.

Губернатор заявил, что в результате атаки никто не погиб. Он возглавил оперативный штаб, который занимается устранением её последствий.

Как сообщал "Телеграф", 9 октября атака беспилотников повредила часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге. В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр компании во Владимире. Там начался пожар, и объект прекратил работу. Эти случаи показывают, что физическое повреждение дата-центра может остановить его работу, хотя источник не уточняет, какие именно цифровые сервисы были недоступны.