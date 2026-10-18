Дрони вдарили по вантовому мосту в Петербурзі: чому він важливий для ворога

Переправа входить у Західний швидкісний діаметр, а водний шлях під нею пов’язаний із системою морських підходів до петербурзького порту

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Під час масованої атаки 18 жовтня безпілотник атакував вантовий міст через Корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі. Фахівці з’ясовують, наскільки серйозні ушкодження.

Очевидці зняли вибух на переправі. По відео вдалося встановити місце влучення. Довжина мосту – 620 метрів, на ньому – вісім смуг. Мостом проходить Західний швидкісний діаметр.

Приблизно за 4,5 кілометра від мосту розташований "Петербурзький нафтовий термінал". Після нічної атаки безпілотників на його території почалася велика пожежа.

"Також сталася пожежа на території "Петербурзького нафтового терміналу". Роботу аеропорту Пулково обмежили з метою безпеки", — повідомив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов.

Вантовий міст через корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі

За словами губернатора, екстрені служби гасили пожежі на об’єктах інфраструктури у Невському, Красносільському, Червоногвардійському та Московському районах. Місцева влада також виявила пошкодження одного з міських мостів.

"Можливі перебої мобільного інтернету", — попередив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Беглов.

Де проходить корабельний фарватер і як він пов’язаний з портом

Корабельний фарватер веде з Великої Неви в море і пов’язаний із системою судноплавних підходів до Санкт-Петербурга. Основу цього маршруту становить Морський канал – штучний фарватер у Невській губі від гирла Великої Неви до острова Котлін. Як описує "Вікіпедія", канал починається між Канонерським і Гутуєвським островами, потім повертає у бік моря і йде прямою, закінчуючись трохи не доходячи до Котліна.

Далі судноплавний шлях продовжується за назвою Кронштадтський корабельний фарватер. Вся система забезпечує прохід морських суден до причалів Петербурга. Великий порт Санкт-Петербург розташований у Невській губі Фінської затоки; більшість його районів знаходиться на островах і молах в гирловій частині Неви.

Головний морський шлях порту об’єднує Великий Корабельний фарватер, Кронштадтський Корабельний фарватер та Санкт-Петербурзький морський канал. Його загальна довжина від західного кордону акваторії до внутрішньої частини порту становить 33 милі. Саме цей ланцюжок водних ділянок пов’язує портові райони з морськими підходами.

Губернатор заявив, що внаслідок атаки ніхто не загинув. Він очолив оперативний штаб, який займається усуненням її наслідків.

Як повідомляв "Телеграф", 9 жовтня атака безпілотників пошкодила частину інфраструктури дата-центру "Яндекса" у Калузі. У ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр компанії у Володимирі. Там почалася пожежа, і об’єкт припинив роботу. Ці випадки показують, що фізичне пошкодження дата-центру може зупинити його роботу, хоча джерело не уточнює, які цифрові сервіси були недоступні.