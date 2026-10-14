У Путина цинично "оправдали" удары по энергетике: между тем они стали рекордными

Москва пытается замаскировать факт нарушения перемирия, объявленного Белым домом

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Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков цинично оправдал удары РФ по энергетическим объектам Украины. По его словам, энергетическое перемирие, которое объявил президент США Дональд Трамп, якобы "не было конкретизировано, поэтому нельзя говорить, что Россия его не соблюдает".

Слова Пескова цитируют росСМИ. Его заявление последовало после того, как минобороны РФ сообщило об ударах по объектам энергетики Украины.

Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

При этом президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку демонстративным неуважением России к США. Он заявил, что Москва не учитывает слова американского президента.

"Прицельный российский баллистический удар именно по энергетике, относительно которой Президент Америки определил прекращение огня. Удар абсолютно сознательный и показательный масштабностью – такого демонстративного неуважения России к Америке еще не было. Россия не считает заявления Президента Америки сильными", — написал Зеленский.

Мэр Киева Виталий Кличко выступил в Верховной Раде. Среди прочего он привел статистику российских ударов по энергетическим объектам столицы. Россия значительно усилила атаки на энергетику.

"В 22-м году по объектам ТЭЦ-5 и 6 прилетело 12 ракет и БПЛА, в 23-м 7, в 24-м ноль, в 25-м 19. В этом году уже почти 50 попаданий", — сказал он.

Таким образом, в 2026 году Россия уже нанесла больше ударов по энергетике Киева, чем за все прошедшие годы вместе .

Следует добавить, что в ночь на 14 октября Россия массированно ударила баллистическими ракетами по энергетике Киева и области. При этом партнеры не предупредили Украину о запуске ракет. После ударов в Киеве усугубились проблемы с электроснабжением.

Напомним, известный авиационный эксперт Константин Криволап заявил в разговоре с "Телеграфом", что ситуация с угрозами США остановить обмен разведданными с Киевом неприятна с моральной точки зрения. Но на практике никакой катастрофы не произойдет, даже если эти угрозы претворятся в жизнь.