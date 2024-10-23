"Когда Украина начинает давить на Россию…": министр обороны Литвы сделал признание о Калининграде

Это показывает, как Украина защищает не только себя, но и нас, отметил он

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас рассказал, как Курская операция Сил обороны Украины операция влияет на ситуацию на литовско-российской границе. В частности, речь идет о районе Калининграда.

Об этом и не только он рассказал в разговоре с международным обозревателем "Телеграфа" Ольгой Кириловой на полях встречи глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе: "Это точка невозврата": министр обороны Литвы о НАТО, Плане победы Зеленском и важном эффекте Курской операции

"Я не могу выложить все детали, но суть проста. Когда Украина начинает больше давить на Россию, можно заметить, как в Калининграде становится меньше войск. Они отправляют солдат в Украину. Конечно, это драматично для вас, но это показывает, как Украина защищает не только себя, но и нас", — сказал министр обороны Литвы.

Следует отметить, что Калининградская область является российским полуэксклавом, что означает отсутствие у нее сухопутной границы с Россией и соединение только по морю. Ее площадь примерно в 15 тысяч квадратных километров. Это бывшая территория Восточной Пруссии, которая в 1945 г. по итогам Второй мировой войны попала под контроль Советского Союза. Это самый западный регион России, РФ держит там войска, которые могут представлять угрозу для стран НАТО - Литвы и Польши.

Как писал "Телеграф", создание Украинского легиона, который будут тренировать польские инструкторы, может произвести наступление на Калининград. Дело в том, как правильно "упаковать" эту операцию, пояснил дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.