"Ехали в Киев за миллионом рублей": в России показали новое видео "допроса" боевиков из "Крокуса"

В видео очень сильно не хватает "визитки Яроша"

Российские СМИ обнародовали новый сюжет по поводу теракта в ТЦ "Крокус" в Подмосковье. В нем изо всех сил пытались привязать к этому Украину.

Сюжет вышел в эфире крупнейших российских пропагандистских каналов. На новых кадрах все боевики активно рассказывают, как ехали в Киев за вознаграждением в один миллион рублей.

По их словам, на стороне Украины их ждал некий Сайфулло, который должен бы перевести их через границу. Это, впрочем, не очень состыкуется с заявлениями Александра Лукашенко, который даже дал пресс-конференцию, где рассказал, что злоумышленники хотели попасть в Беларусь.

Пропагандисты же утверждают, что террористы якобы до последнего получали указания от "киевского куратора" и даже перевел им деньги на подготовку атаки на ТЦ. Этот же куратор якобы рассказал, что украинские военные провели разминирование двух коридоров в Сумской области, чтобы позволить боевикам проникнуть в страну.

Однако россияне не удосужились объяснить, как именно боевики должны были пройти через патрули российских военных, которые стоят на границе с Сумской областью.

Чтобы добавить картине еще больше абсурдности, в сюжете также показали, что в смартфонах задержанных якобы нашли фотографии с украинскими флагами, символикой и последствиями российских атак по украинским жилым домам.

Имеет ли сюжет какую-либо ценность после того, как сами же россияне распространили фото и видео пыток задержанных, остается открытым.

Напомним, 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям. Спустя некоторое время после этого концертный зал загорелся. Некоторые из очевидцев также сообщали о взрыве.

Вскоре ФСБ РФ заявило о задержании стрелков в Брянской области. По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще около 500 пострадали. Ответственность за теракт на себя, как пишут СМИ, взяла террористическая группировка ИГИЛ.