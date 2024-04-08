У Путина сделали новое заявление о теракте в "Крокусе" и украинцах: СМИ на пальцах объяснили, почему это бред

Обвиняемые волшебным образом заговорили на русском

В Росси продолжают активно обвинять Украину в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле". Так в понедельник, 8 апреля, Следственный комитет России заявил, что якобы обнаружил связь террористов с украинскими спецслужбами.

"На данный момент по уголовному делу установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами", — говорится в сообщении СК.

В то же время независимые российские СМИ приводят целый ряд несостыковок в обвинениях РФ. Эти "доказательства" причастности Украины к случившемся в "Крокусе" также активно транслируют российские телеканалы, среди которых Первый канал и "Россия 1".

Один из таких показали вечером 7 апреля. Телеканалы транслировали сюжеты, на которых были кадры нового допроса четверых подозреваемых в теракте. По их словам, куратор, назвавшийся именем Сайфулло, поручил им после нападения на "Крокус" ехать в Киев, где им якобы должны быть заплатить по миллиону рублей. Версия ФСБ настаивает на тому, что, пока предполагаемые террористы были в бегах, украинские военные разбирали защитные сооружения на границе, чтобы открыть им проход. Более того Следком заявил, что у обвиняемых в телефонах нашли фотографии с украинским флагом и с людьми в украинской военной форме.

"Озвученных следователями фактов достаточно, чтобы говорить о непосредственном участии украинской стороны в подготовке кровавой бойни в "Крокусе"", — говорилось в сюжете Первого канала.

Какие несостыковки обнаружено

Но были замечены следующие несостыковки:

Украинские военные якобы разминировали участки границы в Сумской области для прохода предполагаемых террористов. Но сначала они должны были пройти границу с российской стороны в Брянской области , которую также должны были укрепить . В этой же области были задержаны четыре обвиняемых исполнителя теракта.

, которую . В этой же области были задержаны четыре обвиняемых исполнителя теракта. В телефонах террористов якобы нашли фотографии с украинской символикой. Многие из этих снимков можно легко найти в интернете (раз, два, три).

(раз, два, три). В Киеве исполнителям теракта якобы обещали заплатить по миллиону рублей. Только вопрос в том, что эти деньги там нельзя было бы обменять: после начала полномасштабной войны Нацбанк Украины запретил любые операции с российскими рублями.

Более того, было так же замечено, что обвиняемы, которые раньше общались только через переводчика, в сюжетах Первого канала и "России 1" свободно дают показания на русском. Журналисты акцентируют на тому, что достоверность показаний могла быть подорвана пытками и многочисленными избиениями. Ведь кадры жестокости при задержании подозреваемых уже потрясали сеть.

Ранее "Телеграф" писал, что новые "доказательства" Следкома РФ вышли настолько неубедительными, что в них не верят даже сами россияне.