И Байден в деле? У Путина обвинили украинский нефтегазовый холдинг в финансировании теракта в "Крокусе"

Было возбуждено уголовное дело

В Следственном комитете РФ обвинили украинский нефтегазовый холдинг в якобы финансировании терроризма на территории России на протяжении последних нескольких лет, в частности, и теракта в "Крокус Сити Холле". Речь идет о компании "Бурисма Холдингс", которая действует на территории Украины.

Об этом было сообщено в Telegram-канале Следственного комитета РФ. Проверка была проведена после обращения депутатов Госдумы.

"В Главном следственном управлении СК России проведена проверка по обращению группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и иных лиц о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)", — говорится в сообщении.

Также в заявлении указано, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", якобы были использованы для террористических актов на территории РФ и за ее пределами "в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба".

"Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада", — отметили в СК.

В то же время следственным и оперативным путем якобы отрабатываются связи исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами.

Burisma и сын Джо Байдена

Стоит упомянуть, что в период с 2014 по 2019 в совет директоров компании входил Хантер Байден, сын нынешнего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Осенью 2019 года Хантер решил покинуть свою должность. Как отмечал адвокат, сын Байдена не получил никакой прибыли во время пребывания в совете директоров компании BHR. Также он сказал, что Хантер не будет работать ни в одной иностранной компании и не будет входить в правление иностранных компаний, если его отец будет избран президентом.

По данным некоторых СМИ, в 2020 году федеральная прокуратура американского штата Делавер начала расследование по налоговым платежам Хантера. По информации, полученной CNN от двух лиц, знакомых с расследованием дела следователи тогда изучали много финансовых аспектов: к примеру, не нарушали ли Хантер Байден и его компаньоны законы о налогах и отмывании денег, когда вели бизнес в других странах — преимущественно в Китае.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия потребовала от Украины арестовать главу СБУ Василия Малюка якобы "за терроризм".