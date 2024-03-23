В США утверждают, что за терактом в "Крокус Холле" в России стоит "Исламское государство": что известно

Подразделение ИГИЛ, устроившее теракт, уже два года как "неровно дышало" к российскому диктатору Путину

В Соединенных Штатах утверждают, что за атакой на концертный зал "Крокус Сити Холл" действительно стоит одно из подразделений террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) — так называемый "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ-К). Последние два года представители "Хорасана" сделали критику и угрозы в адрес России главной темой пропаганды.

Об этом пишет американская газета New York Times, аналогичную публикацию сделала американская новостная служба CBS News. Еще в марте американская разведка предупредила российскую ФСБ о том, что ИГИЛ планирует теракт в России, а ее члены активно и свободно действуют на территории РФ.

Разведывательные службы США выяснили, что подразделение ИГИЛ "Вилаят Хорасан", афганское отделение ИГИЛ, приступило к планированию терактов на территории Европы и России. Большинство терактов, которые готовили ИГИЛ в Европе, были сорваны благодаря работе спецслужб, поэтому это привело к периоду относительного затишья и недооценки угрозы.

Кроме того, "Хорасан" последние два года демонстрировал нездоровую "зацикленность" именно на России, сказал газете аналитик по борьбе с терроризмом в консалтинговой фирме по безопасности Soufan Group Колин Кларк. По его словам, террористы активно критиковали Россию и диктатора Владимира Путина в собственной пропаганде, заявляя, что на его руках кровь мусульман – имея в виду войны России в Чечне и Сирии, а также вторжение СССР в Афганистан.

CBS News отмечает, что чиновник правительства США подтвердил наличие разведывательных данных, доказывающих ответственность за теракт именно ИГИЛ, и что у них нет оснований сомневаться в этих заявлениях. Американский чиновник также подтвердил, что США предоставили России разведывательные данные о потенциальной атаке в соответствии с требованием разведывательного сообщества "Обязанность предупреждать" – это было сделано 7 марта в межгосударственном порядке, а также в частном порядке ряду российских чиновников.

"Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаку в заявлении, опубликованном на аффилированных каналах в социальных сетях. В заявлении, опубликованном ее информационным агентством Aamaq, группа заявила, что напала на большое собрание христиан в городе Красногорске на окраине российской столицы Москвы, убив и ранив сотни людей. Не сразу удалось проверить достоверность претензии", – напомнила новостная служба.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что перед выступлением группы "Пикник" в подмосковном "Crocus City Hall" 22 марта произошла масштабная стрельба. В Украине уже прокомментировали теракт, заявив, что наше государство не имеет никакого отношения к стрельбе и пожару, но произошедшее вполне может быть умышленной провокацией Путина.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в США прокомментировали стрельбу в российском "Крокус Сити Холл". По их информации, Украина не имеет отношения к теракту.