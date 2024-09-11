Покемоны шпионили за белорусскими самолетами: в Беларуси обвинили игру в сборе разведданных

Иностранных шпионов якобы интересуют разные объекты на территории Беларуси

Минобороны Беларуси подозревает когда-то популярную игру "Pokemon Go" в сборе развединформации об авиабазе в Мачулищах. Об этом заявил начальник отдела главного управления идеологической работы Министерства обороны Александр Иванов.

Заявление сделал в эфире канала СТВ, передает "Смартпресс". По его словам, некоторые покемоны "прятались" на авиабазе в Мачулищах.

"Возьмем игру Pokemon Go, да? Лет десять назад она была очень популярна. В чем заключался смысл? Все подростки, дети сидели в каком-то приложении — включаешь камеру, дополненная реальность, и ищешь каких-то редких покемонов, собираешь в коллекцию. Где было больше покемонов, как вы думаете? На территории 50-й авиационной базы, где взлетно-посадочная полоса, где куча военной авиационной техники, там больше всего было покемонов", — заявил Иванов.

По его мнению, это и был сбор развединформации об авиабазе РБ. По словам Иванова, иностранных шпионов интересуют разные объекты на территории Беларуси и авиабазы и аэродромы, в частности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Беларусь провоцирует Украину, хотя совсем рядом с границей есть незаурядная цель для ВСУ. В сети предположили, что опрометчивые действия белорусского президента Александра Лукашенко могут стоить ему Мозырьского НПЗ.