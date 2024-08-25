Пять вещей, которые нужно знать о напряжении на границе с Беларусью - Евгений Магда
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Директор Института мировой политики Евгений Магда прокомментировал маневры Беларуси у украинской границы
Заметки на полях заявления МИД Украины:
1. Лукашенко в роли агрессора – это трагикомично, потому что это его политическая смерть
2. Боеготовность ВС РБ проверена только на учениях
3. Вагнеровцы осели в белорусских силовых структурах как инструкторы, но их количество невелико
4. Население Беларуси войны не хочет
5. Ряд стратегических предприятий Беларуси находятся в прямой досягаемости украинской артиллерии
Продолжение следует.
Источник: пост Магды в Facebook
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