Директор Института мировой политики Евгений Магда прокомментировал маневры Беларуси у украинской границы

Заметки на полях заявления МИД Украины:

1. Лукашенко в роли агрессора – это трагикомично, потому что это его политическая смерть

2. Боеготовность ВС РБ проверена только на учениях

3. Вагнеровцы осели в белорусских силовых структурах как инструкторы, но их количество невелико

4. Население Беларуси войны не хочет

5. Ряд стратегических предприятий Беларуси находятся в прямой досягаемости украинской артиллерии

Продолжение следует.

Источник: пост Магды в Facebook