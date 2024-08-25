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Пять вещей, которые нужно знать о напряжении на границе с Беларусью - Евгений Магда

Автор
Евгений Магда Евгений Магда
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Автор
Пять вещей, которые нужно знать о напряжении на границе с Беларусью Новость обновлена 25 августа 2024, 22:54

Директор Института мировой политики Евгений Магда прокомментировал маневры Беларуси у украинской границы

Заметки на полях заявления МИД Украины:

1. Лукашенко в роли агрессора – это трагикомично, потому что это его политическая смерть

2. Боеготовность ВС РБ проверена только на учениях

3. Вагнеровцы осели в белорусских силовых структурах как инструкторы, но их количество невелико

4. Население Беларуси войны не хочет

5. Ряд стратегических предприятий Беларуси находятся в прямой досягаемости украинской артиллерии

Продолжение следует.

Источник: пост Магды в Facebook

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Теги:
#Украина #Беларусь #Евгений Магда