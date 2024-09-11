Покемони шпигували за білоруськими літаками: у Білорусі звинуватили гру у зборі розвідданих

Іноземних шпигунів нібито цікавлять різні об’єкти на території Білорусі

Міноборони Білорусі підозрює колись популярну гру "Pokemon Go" у зборі розвідінформації про авіабазу у Мачулищах. Про це заявив начальник відділу головного управління ідеологічної роботи Міністерства оборони Олександр Іванов.

Заяву зробив в етері каналу СТВ, передає видання "Смартпресс". За його словами, деякі покемони "ховалися" на авіабазі у Мачулищах.

"Візьмімо гру Pokemon Go, так? Років десять тому вона була дуже популярна. У чому полягав сенс? Всі підлітки, діти сиділи у якомусь додатку — включаєш камеру, доповнена реальність, і шукаєш якихось рідкісних покемонів, збираєш у колекцію. Де було найбільше покемонів, коли ви думаєте? На території 50-ї авіаційної бази, де злітно-посадкова смуга, де купа військової авіаційної техніки, там найбільше було покемонів", — заявив Іванов.

На його думку, це і був збір розвідінформації про авіабазу РБ. За словами Іванова, іноземних шпигунів цікавлять різні об’єкти на території Білорусі й авіабази та аеродроми, зокрема.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Білорусь провокує Україну, хоча зовсім поруч із кордоном є неабияка ціль для ЗСУ. У мережі припустили, що необачні дії білоруського президента Олександра Лукашенка можуть коштувати йому Мозирського НПЗ.