Угроза из Беларуси: экс-посол Украины обратился к Западу с просьбой

Призывы дипломат уже разослал

На фоне напряженности на границе с Беларусью, о которой заявили в МИД Украины 25 августа, НАТО просят подкрепить поддержку Украины реальными действиями. Альянсу предлагают срочно развернуть учения на границе с РБ и РФ.

Об этом сообщил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015-2019 годах, глава правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый. По его мнению, сейчас "срочно необходимы военные учения" (НАТО — Ред.) на суше на границах с Беларусью, российскими Калининградской, Ленинградской, Мурманской областями и Приднестровьем в Молдове. При этом, подчеркивает дипломат, это должны быть не тренинги и не компьютерные симуляции.

"Мы выслушали от партнеров много слов о стойкости народа Украины и героизме ВСУ и поздравлений на День Независимости Украины и заверениях в максимальной поддержке… За что, конечно, спасибо. Сейчас нужно слова подкрепить делами…Не компьютерные симуляции, не форумы, не тренинги etc. Эй, страны НАТО, где вы?", — говорит он.

Также Чалый заверил, что соответствующие призывы с "надлежавшей аргументацией" он уже разослал всем надлежащим адресатам.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГПСУ рассказали, что известно о действиях Беларуси и РФ на границе с Украиной на данный момент.