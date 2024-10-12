Оккупанты раскрыли планы по "Донбасс Арене"

Захватчики решили не тратиться на стадион

Футбольный стадион "Шахтера" Донецк "Донбасс Арена" будет простаивать без ремонта до окончания боевых действий. К слову, в 2023 году в РФ пустили слухи о непригодности арены.

Об этом заявил так называемый "заместитель министра спорта ДНР" Николай Тарапата в комментарии для "Матч ТВ". По словам оккупационных властей, только на обследование арены необходимы десятки миллионов рублей. Тарапата добавил, что им удалось спасти газон "Донбасс Арены".

– Что с "Донбасс Ареной"?

– Без серьезных повреждений. Прямого попадания снаряда в стадион не было, но было рядом с ним. Одно время мы нашли средства для технического обследования арены, и хорошо, что не стали его делать, потому что начались прилеты. Поэтому, пока не закончится СВО, мы не сможем провести комплексное обследование стадиона, чтобы не тратить деньги впустую.

Стадион состоит из 14 частей, одну из них предстоит проинспектировать, возможно, придется провести ремонт.

– Во сколько это может обойтись?

– Точную сумму назвать не могу, потому что цены растут каждый день. Но на обследование нужно несколько десятков миллионов рублей. Хорошо, что в свое время нам удалось спасти поле, которое несколько лет простояло без ухода. Сейчас за ним ухаживают.

Ранее командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птицы Мадяра" показал домашний стадион "Шахтера" с высоты птичьего полета. К слову, пока донецкий "Шахтер" играет в Лиге чемпионов, в оккупированном Донецке решили создать "двойника" Горняков.