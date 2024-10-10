На фронте не нужен? Известный "Z-блогер" нашел причину откосить от войны

Пропагандист отказался выходить из тюрьмы и ехать на войну с Украиной

Российский военнослужащий и "Z-блогер" Егор Гузенко, более известный под псевдонимом "Тринадцатый", отказался ехать на войну с Украиной после задержания. Он заявил, что не поедет, потому, что уже воюет "на информационном фронте".

Об этом сообщили российские Telegram-паблики. Арестованному предложили освобождение в обмен на подписание контракта с российской армией и участие в войне против Украины. Гузенко отказался, сославшись на то, что он "нужнее на информационном фронте" и не поедет воевать.

Российские паблики также сообщили, что в полиции и спецслужбах знали о месте нахождения "Z-блогера", но в силу разных причин его не трогали.

В то же время, по данным Telegram-пабликов, Гузенко может и передумать. Эта новость не осталась в стороне и в Украине: журналист Денис Казанский отреагировал на нее.

"Как и другим российским уголовникам, ему предложили освобождение в обмен на подписание контракта. Однако идти в мясные штурмы Гузенко отказался. Пусть умирают какие-то другие лохи", — написал Казанский в Telegram.

Напомним, Егора Гузенко задержали на "малой родине", в Ставропольском крае 5 дней назад. Ему инкриминируют целый ряд преступлений, включая "дискредитацию армии", подделку документов, мошенничество на гуманитарной помощи, экстремизм, угрозы членам семьи, незаконный оборот оружия и передачу данных о российской армии Силам обороны Украины.

Гузенко воевал против Украины с 2014-15 годов, также воевал в Сирии. Он открыто призывал к геноциду украинского народа, в том числе убийству детей, а также применению ядерного оружия.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Одессе задержали женщину за попытку повесить российский флаг на постамент бывшего памятника Екатерине II. На допросе она отрицала агрессию России против Украины.