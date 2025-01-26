Лукашенко заявил, когда в Беларуси появятся ракеты "Орешник"

По его словам, ракеты появятся уже скоро

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские ракеты "Орешник" могут быть в ближайшее время быть развернуты в его стране.

Как сообщают российские Telegram-каналы, это может произойти "со дня на день". По словам Лукашенко, ракеты могут разместить ближе к российскому Смоленску.

"Надо определенное расстояние. Плохо, когда твои объекты поражения очень близко. Но и когда очень далеко, меньшую нагрузку они могут нести. Поэтому я рассматриваю где-то около России. Тем более, это же общее оружие", — заявил Лукашенко. Он добавил: для Беларуси будет достаточно одного такого ракетного комплекса, дабы "обезопасить" всю территорию страны.

Что такое "Орешник"

Ракета является модификацией PC-26 и теоретически может быть сбита комплексами Patriot и SAMP/T. По данным из отрытых источников, она оборудована многоцелевыми боеголовками индивидуального наведения (Главная разделяемая часть с блоками индивидуального наведения — РГЧ ИН).

Носитель несет несколько боеголовок, любая из которых может быть нацелена на определенное место. Таким образом, одна баллистическая ракета способна нанести масштабный удар.

Как сообщал "Телеграф" ранее, на избирательном участке в Беларуси, куда пришел Александр Лукашенко, не обошлось без курьезов.