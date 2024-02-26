Байден встретится с Майком Джонсоном ради разблокирования помощи Украине: детали

Информация о встрече уже появилась в недельном расписании Белого дома

Президент США Джозеф Байден планирует встретиться с лидерами Конгресса США, чтобы обсудить с ними вопросы оказания помощи американским союзникам. Среди них будет присутствовать трампист Майк Джонсон, из-за которого затормозился законопроект с 60 млрд долларов для Украины.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Встреча состоится 27 февраля, в Белом доме надеются, что она поможет разблокировать экстренную помощь союзникам США и позволит правительству работать дальше с финансированием.

Информация о встрече уже появилась в недельном расписании Белого дома, обычно публикуемого каждое воскресенье. В записи говорится, что президент Байден "обсудит срочность принятия двухпартийного дополнительного документа о национальной безопасности и сохранения работы правительства".

Издание также пообщалось с помощником одного из лидеров Конгресса. По словам источника, кроме раскольника Джонсона во встрече примут участие лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джефрис.

Как сообщалось ранее, предоставление Украине военной помощи от США снова откладывается на длительный срок, поскольку Палата представителей Конгресса США не сможет проголосовать документ раньше, чем в середине марта.

23 февраля президент США Джозеф Байден обратился в Конгресс с призывом выделить более 60 млрд евро Украине. Байден считает, что ставки в войне Украины слишком высоки и касаются не только ее, но и всего мира.