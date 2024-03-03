Одразу в трьох штатах: Трамп має хороший результат у президентських перегонах

5 березня, буде найбільший день праймеріз

Колишній президент Сполучених Штатів Америки переміг на республіканських кокусах у трьох штатах. Усі три рази він обійшов свою основну суперницю серед республіканців Ніккі Хейлі.

Про це пише Reuters. Зазначається, що Трамп виграв республіканські кокуси у Міссурі, Айдахо та Мічигані. Найбільший день праймеріз буде 5 березня.

"Дональд Трамп у суботу легко виграв республіканські кокуси в Мічигані, де партія розкололася через чвари, які, як побоюються деякі республіканці, можуть зашкодити його кампанії у ключовому штаті поля битви, оскільки він готується до передвиборних перегонів. Загальні вибори в листопаді", — йдеться у повідомленні.

За даними Республіканської партії штату Мічиган, колишній президент переміг свою головну суперницю Ніккі Хейлі у всіх 13 округах, які брали участь у кокусах. Загалом Трамп переміг, отримавши майже 98% підтримки: 1575 голосів проти лише 36 за Хейлі.

Своєю чергою Хейлі закінчується час, щоб змінити хід цих перегонів. Незабаром 5 березня буде найбільший день праймеріз. Голосуватимуть 15 штатів та одна територія. Для цього було розроблено висування кандидатів, розділену між праймеріз та кокусом.

Для довідки: Кокуси – це збори членів парті. Праймеріз — це проводить влада штатів перед президентськими виборами в США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній конгресмен Джо Уолш раптово відмовився від подальшої участі у президентських перегонах у США.