Не только больше оружия: премьер Украины рассказал, как распределят средства от США

Было выделено несколько важных направлений

Законопроект о помощи Украине от США был проголосован Палатой представителей Конгресса США, далее дело за Сенатом. Сумма пособия составляет почти 61 млрд долларов.

Как и на что будут распределены средства, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он написал в Telegram.

"О необходимости принятия пакета помощи говорили со всеми стейкхолдерами во время визита правительственной делегации в США. Провели ряд важных переговоров с представителями демократической и республиканской партий. Спасибо представителям обеих партий и американскому народу за солидарность", — отметил премьер.

Общий объем помощи будет распределен следующим образом:

49,9 млрд – оборонные расходы;

7,8 млрд – потенциальная бюджетная поддержка;

1,57 млрд — экономическая помощь;

400 млн – средства на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Он также отметил, что теперь Украина ожидает успешного утверждения законопроекта в Сенате уже в ближайшие дни.

"Его реализация будет означать больше оружия для Украины, в том числе дальнобойного и систем ПВО. Усиление макрофинансовой устойчивости, в том числе в финансировании самых приоритетных бюджетных расходов. Продолжение быстрого восстановления, прежде всего критической инфраструктуры. Соединенные Штаты в очередной раз демонстрируют лидерство и решимость бороться за мир, безопасность будущее для Украины, Европы и всего мира", — добавил Денис Шмыгаль.

Ранее "Телеграф" писал, что Палата представителей США проголосовала за законопроект №8038 о передаче Украине (закон о REPO — Ред.) замороженных активов РФ. В результате передачи этих активов Украина сможет получить около восьми миллиардов долларов.