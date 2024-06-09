"Бог имеет планы": внук рассказал о состоянии тяжело больного экс-президента США Картера

Политик остается важной фигурой среди американцев

Семья бывшего президента США Джимми Картера не подтверждает информацию об ухудшении его здоровья. Стоит отметить, что политик уже 18 месяцев находится на лечении в хосписе и пытается восстановиться после ряда болезней.

Как пишет Newsweek, информацию об этом озвучил внук Картера Джейсон. По его словам, его 99-летний дедушка пытается ощущать мир "насколько это возможно".

За последние годы экс-политик пережил множество проблем со здоровьем, включая рак мозга и легких, а в прошлом году он потерял жену, с которой прожил в браке 77 лет. Джейсон Картер в мае даже сообщал, что тот находится на грани смерти, однако теперь он сообщил, что "Бог имел другие планы" на его дедушку.

Внук экс-президента рассказал, что недавно сказал деду о том, что он не знает, что говорить, когда люди спрашивают о его самочувствии.

"И он слегка улыбнулся и сказал: "Я сам не знаю". Это было довольно мило", — добавил Джейсон Картер.

39-й президент США Джимми Картер находился на этом посту с 1977 по 1981 год, с 2023 года он находится на хосписном уходе. Несмотря на то, что его каденция давно закончилась, он остается значимой фигурой для многих. В частности это возможно благодаря работе Центра Картера, который занимается гуманитарными и правозащитными инициативами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно умер известный историк Петр Толочко. Именно ему удалось установить настоящий возраст Киева.