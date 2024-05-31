Невосполнимая утрата: в Киеве простились с основателем агентства "Интерфакс-Украина" Александром Мартыненко (фоторепортаж)

Черный день в истории украинской журналистики

В пятницу, 31 мая, на Байковом кладбище в Киеве состоялась церемония прощания с основателем и генеральным директором агентства "Интерфакс-Украина" Александром Мартыненко. Он скончался на 64-ом году жизни.

На церемонии прощания с Александром Мартыненко побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который сделал серию снимков, от взгляда на которые разрывается сердце и болит душа.

Провести в последний путь заслуженного журналиста Украины пришло большое количество людей. Возле крематория на Байковом кладбище, где проходила церемония прощания, можно было заметить родных и близких Александра Мартыненко, а также его многочисленных друзей, коллег-журналистов и украинских политиков.

В частности, попрощаться с генеральным директором агентства "Интерфакс-Украина" пришли бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, нардеп и вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Юлия Тимошенко, политолог, журналист и политик Никита Потураев и другие.

Антон Геращенко

Антон Геращенко

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Никита Потураев

Никита Потураев

Провести в последний путь Александра Мартыненко пришли и многие украинские журналисты для которых он был не просто коллегой, а наставником и верным другом.

Все присутствующие на церемонии не могли сдержать слез и непрерывно несли к гробу букеты живых цветов.

Главный редактор "Телеграфа" Ростислав Жаренов также посетил Байковое кладбище, где провел в последний путь своего не просто шефа, а наставника и учителя.

Ранее Ростислав Жаренов выразил свои глубокие соболезнования родным и близким Александра Мартыненко и поделился теплыми воспоминаниями о годах работы бпод руководством основателя "Интерфакс-Украина".

Александр Мартыненко родился в Харькове 22 августа 1960 года. После окончания экономического факультета Харьковского государственного университета остался работать в учреждении на должности младшего научного сотрудника.

Журналистскую карьеру начал в 1990 году, став редактором отдела газеты "Ориентир Дип". В 1992 году стал главредом агентства "Харьков-новости".

Пост президента информационного агентства "Интерфакс-Украина" он занимал с 1992 по 1998 год. Затем стал пресс-секретарем президента Украины Леонида Кучмы. В должности пресс-секретаря работал с 1998 по 2001 год.

Александр Мартыненко также занимал должность секретаря Совета по вопросам информационной политики при президенте Украины (2001-2002) и был членом Нацсовета по телевидению и радиовещанию (2002-2003). С 2003 года стал генеральным директором "Интерфакс-Украина".

В 2010 году Александр Мартыненко стал заслуженным журналистом Украины. У него есть и другие государственные награды: орден князя Ярослава Мудрого 5-й степени (2020 г.) и орден "За заслуги" III степени (2022 г.).

Скончался Александр Мартыненко 28 мая в возрасте 63 лет.

Александру Мартыненко было 63 года

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