"Бог має плани": онук розповів про стан тяжко хворого експрезидента США Картера

Політик залишається важливою фігурою серед американців

Сім’я колишнього президента США Джиммі Картера не підтверджує інформацію щодо погіршення його здоров’я. Варто зазначити, що політик уже 18 місяців перебуває на лікуванні у хоспісі та намагається відновитися після низки хвороб.

Як пише Newsweek, інформацію про це озвучив онук Картера Джейсон. За його словами, його 99-річний дідусь намагається відчувати світ "наскільки це можливо".

За останні роки експолітик пережив безліч проблем зі здоров’ям, включаючи рак мозку та легень, а минулого року він втратив дружину, з якою прожив у шлюбі 77 років. Джейсон Картер у травні навіть повідомляв, що той перебуває на межі смерті, проте тепер він повідомив, що "Бог мав інші плани" на його дідуся.

Онук експрезидента розповів, що нещодавно сказав дідові про те, що він не знає, що говорити, коли люди запитують про його самопочуття.

"І він трохи посміхнувся і сказав: "Я сам не знаю". Це було досить мило", — додав Джейсон Картер.

39-й президент США Джиммі Картер перебував на цій посаді з 1977 по 1981 рік, з 2023 він перебуває на хоспісному догляді. Попри те, що його каденція давно закінчилася, він залишається значною фігурою для багатьох. Зокрема, це можливо завдяки роботі Центру Картера, який займається гуманітарними та правозахисними ініціативами.

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