Самолет Трампа экстренно сел по пути на предвыборный митинг: СМИ назвали причину

Политик направлялся в Монтану

Вечером в пятницу, 9 августа, самолет кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа совершил аварийную посадку по пути в Бозмен, штат Монтана. Причина вынужденной посадки в том, что на борту были обнаружены технические проблемы.

Об инциденте сообщает Associated Press (AP). Трамп направлялся на предвыборный митинг и смещение сенатора-демократа от штата Джона Тестера.

Однако в полете на борту возникли технические проблемы и самолет вынужденно приземлили в аэропорту Биллингса (тоже штат Монтана). Оттуда кандидат в президенты продолжил свой путь в Бозмен на частном самолете.

Предвыборный штаб опубликовал видео Трампа после приземления. Политик отметил, что он рад быть в Монтане, об инциденте он не упоминал.

Как сообщал "Телеграф", Трамп заявил, что в случае победы на выборах намерен провести переговоры о мире между Россией и Украиной. Это может произойти еще до того, как он принесет присягу. Он отметил, что знает российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Трамп верит, что сможет договориться о мире, чтобы положить конец "смерти" и "разрушению".