Волынскую депутатку хотят уволить из-за пьяных и развратных тиктоков

Депутат местного совета и председатель наблюдательного совета лицея вела образ жизни, нарушающий нормы морали

На Волыни депутат местного совета от партии "За майбутнє" и одновременно председатель наблюдательного совета лицея имени Цинкаловского Анна Радкевич оказалась в центре скандала. Причина – безнравственный образ жизни, который она вела на протяжении многих лет, о чем свидетельствуют ее видео в соцсетях.

Об этом сообщил информационный портал 404.volyn.ua. По словам местных жителей, данная персона является женщиной с низкой социальной ответственностью, которая заводит детей от разных мужчин. Кроме того, на странице TikTok Радкевич публикует видео аморального контента.

На одном из таких кадров видно, что у женщины страсть к алкогольным напиткам, которую не скрывает от аудитории.

Кроме того, в соцсети опубликовано видео, на котором можно услышать нецензурную брань. Еще сообщается, что Радкевич подтанцовывала под русскоязычную песню "Кинолента", а также не имеет высшего образования.

Осторожно, видео 18+!!!

По словам родителей учеников учебного заведения, Радкевич получила этот пост, чтобы прикрыть скандал с ее дочерью, которая учится в гимназии. Еще сообщается, что ее крайний мужчина является уже также депутатом местного совета от партии "За майбутнє", а ее экс-супруг Сергей Радкевич пошел на службу в Государственную пограничную службу Украины. Однако на самом деле он полгода провел в военном госпитале, где лечился за государственные средства, после чего уволился по состоянию здоровья. Для этого он изготовил фиктивную отсрочку и "купил" удостоверение участника боевых действий.

Однако это не все — Радкевич, кроме мандата депутата, получила должность главы объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), а также стала главой бизнес-центра. По данным местных СМИ, такие повышения "по карьерной лестнице" она получила благодаря нынешнему народному депутату Украины Игорю Гузю. Он в 2014 году баллотировался в Верховную Раду от "Народного фронта", а в 2019 стал нардепом группы "За майбутнє".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, кем был Давид Арахамия до того, как стал народным депутатом и главой президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины.