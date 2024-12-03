Трамп предложил сделать Канаду 51-м штатом США: что он требует от власти взамен

Трюдо без предупреждения прилетел в Мар-а-Лаго после слов Трампа о возможном введении пошлин.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пошутил, что "Канада может стать 51-м штатом США". Такая фраза прозвучала в его диалоге с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Сам премьер на такую шутку отреагировал нервным смехом. Как сообщают источники телеканала Fox News, Трюдо встречался с американским лидером после его угроз введения пошлин.

"Избранный президент Трамп на прошлой неделе предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, что если тариф за неспособность решить проблемы торговли и иммиграции убьет экономику северного соседа, возможно, ему следует стать 51-м штатом", — говорится в материале.

Отмечается, что Трюдо без предупреждения прилетел в Мар-а-Лаго после слов Трампа о возможном введении пошлин. Как выяснилось, президент пригрозил ввести 25% пошлины на Канаду и Мексику за их неспособность остановить поток нелегальных иммигрантов и запрещенных наркотиков из этих стран в США.

Трюдо сказал Трампу, что он не может ввести пошлины, потому что это полностью убьет канадскую экономику. Трамп ответил:

"То есть, ваша страна не сможет выжить, если она не обдерет США на сумму в 100 миллиардов долларов?".

Далее президент сказал Трюдо, что если он не может выполнить свой список требований, не нарушив при этом торговлю с США, то, возможно, Канаде действительно следует стать штатом или двумя, а премьер-министр мог бы стать губернатором.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп пригрозил странам БРИКС, которые попытаются найти замену доллару США.