Кто первый откажет Трампу – тот проиграл: главное из статьи Кулебы для FT

Война заставила Запад считать Украину частью мира

Ситуация на фронте в Украине вызывает у многих беспокойство, ведь наше государство вполне может проиграть войну. Поэтому помощь Запада очень важна сейчас.

Об этом говорит экс-председатель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба, пишет Financial Times. Отмечается, что сейчас у Украины нет нужных ресурсов, чтобы повернуть ситуацию в нужную сторону.

Кулеба, разговаривая с корреспондентом, согласился, что все выглядит плохо.

"Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы перевернуть ситуацию и изменить траекторию того, как события происходят? Нет, нету. И если так пойдет дальше, мы проигрываем войну", — сказал он.

Но, по его словам, не следует опускать руки, ведь в начале войны в 2022 году все выглядело еще хуже. Он отмечает, что американские и европейские партнеры всегда спрашивают у Украины, на что она готова ради мира, но почему-то эти вопросы не задают России.

В то же время он называет вопросы о переговорах по военной помощи Запада самыми трудными, ведь объяснить их действия сложно.

"Нам, украинцам, повезло, что Джо Байден был президентом США в 2022 году, потому что если бы это был кто-то другой, у нас все было бы гораздо хуже. В сердце Джо Байдена есть место для Украины. Но его ум был сформирован логикой холодной войны… Озабоченная опасностью ядерной войны, опасениями, которыми все еще играет Путин, администрация Байдена не спешила с предоставлением Украине наступательного оружия", — говорит Кулеба.

Однако, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский и глава РФ Владимир Путин демонстрируют готовность к переговорам в глазах будущего президента США Дональда Трампа, ведь "первый, кто откажет — проиграет игру".

По мнению Кулебы, какой бы война ни была жестокой, но она заставила Запад считать Украину частью мира, а без нее на это понадобилось бы не менее 100 лет.

Экс-глава МИД добавляет, что большинство западных партнеров хотят скорейшего завершения войны и устойчивого мира. Однако от Украины в этом вопросе не так много и зависит.

"Эта война будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет считать, что Украина не имеет права на существование. А все, кто считает иначе, либо дураки, либо на российской зарплате", — говорит Кулеба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Зеленского назвали два условия для начала переговоров с Россией.