Трамп собирается пристроить своего богатого родственника послом в Европе

Чарльз Кушнер является американским бизнесменом и основателем компании Kushner Companies

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен назначить своего свата, нью-йоркского застройщика Чарльза Кушнера послом во Франции. Он называет Кушнера "выдающимся лидером бизнеса, филантропом и посредником".

Американский лидер сделал это заявление в своем посте на сайте Truth Social. По его мнению, сват отлично подойдет на эту должность.

"Я рад номинировать Чарльза Кушнера из Нью-Джерси послом США во Франции. Он является выдающимся бизнес-лидером, филантропом и дилмейкером и будет сильным защитником, представляющим нашу страну и ее интересы", – говорится в сообщении.

Справка: Чарльз Кушнер является американским бизнесменом и основателем компании Kushner Companies, занимающейся недвижимостью. Он приходится отцом Джареда Кушнера, мужа старшей дочери Трампа Иванки.

Чарльз Кушнер. Фото: NBC News

Он был осужден в 2005 году за незаконную поддержку предвыборной кампании, уклонение от уплаты налогов и подтасовку показаний, за что отбыл два года в тюрьме. В 2020 году Трамп помиловал его в конце своего президентского срока.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп уже определился, кто станет новым директором ФБР.