В США самолет свалился на трассу и разломился пополам: эпическое видео падения

Пилот был единственным человеком на борту самолета

В Техасе двухмоторный Piper Navajo сбил три автомобиля на проезжей части и раскололся пополам по фюзеляжу. В результате есть пострадавшие.

Об этом сообщают медиа в США. По данным Федерального авиационного управления, двухмоторный Piper PA-31 разбился около 15:00 по местному времени.

Полиция сообщила, что к инциденту причастны пять человек. Три человека получили ранения несовместимые с жизнью, один человек находится на лечении с тяжелыми травмами.

Пилот был единственным человеком на борту самолета.

На видео, полученном Fox26, виден уничтоженный самолет с обломками, разбросанными по дороге.

По данным FlightAware, самолет был в воздухе около пяти часов до катастрофы и вылетел из регионального аэропорта Виктории около 9:52.

Причина крушения неизвестна, сейчас проводят расследование. На изображениях с места происшествия видно, что самолет раскололся пополам, а часть осколков лежит на поврежденной машине.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия передала Украине тела погибших военнопленных, якобы находившихся на борту самолета Ил-76, потерпевшего катастрофу в Белгородской области в январе этого года. Об этом журналистам сообщила уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова.