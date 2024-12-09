РФ передала тела погибших в крушении Ил-76? В Украине уже объяснили ситуацию

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Российская сторона заявляет, что передала Украине тела погибших военнопленных, которые якобы находились на борту самолета ИЛ-76, который потерпел крушение в Белгородской области в январе этого года. Об этом журналистам сообщила уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

На данную информацию уже отреагировали в украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Также заявление российской стороны прокомментировал и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украинская сторона отмечает, что во время последних репатриационных мероприятий в Украину из РФ действительно были переданы останки погибших, требующие дополнительной идентификации.

На данный момент эксперты в рамках уголовного производства устанавливают, действительно ли останки этих лиц принадлежат украинским военнослужащим.

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отслеживает ситуацию и находится во взаимодействии со всеми уполномоченными институтами", — сообщили в КШПВВ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец также отметил, что "в последнее время был ряд репатриационных мероприятий, во время которых Украине передали останки погибших". Сейчас проходит идентификация.

При этом уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила, Россия передала Украине тела военнопленных, которые якобы погибли во время крушения Ил-76 в Белгородской области.

"Они переданы.Это свершилось, и я при этом присутствовала", — сказала она.

Напомним, в Корочанском районе Белгородской области 24 января упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Минобороны РФ заявило, что на борту Ил-76 якобы находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и трое сопровождающих.

Глава Комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов при этом обвинил ВСУ в якобы сбитии самолета и заявил, что это было "намеренно".

Издание "Украинская правда" со ссылкой на Вооруженные силы Украины написало, что ВСУ подтвердили падение самолета, заявив, что он перевозил ракеты для ЗРК С-300. Об этом же могут свидетельствовать личности пилотов, служивших в авиаполке, постоянно перевозившем в Белгород боеприпасы.

В сою очередь Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал заявление, в котором прямо не указывалось о причастности ВСУ к крушению Ил-76. В Генштабе отметили, что и впредь будут принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что 24 января действительно был запланирован обмен военнопленными. При этом в ГУР отметили, что у разведки нет достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что по факту падения самолета Ил-76 в Белгородской области СБУ открыла уголовное производство. Расследование осуществляется по статье о нарушении законов и обычаев войны.