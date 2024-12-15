Трамп определился с кандидатурой посланника по горячим точкам. Что о нем известно

Он был специальным посланником президента на мирных переговорах в Сербии и Косово.

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность уполномоченного президента по специальным миссиям. Ее займет бывший руководитель национальной разведки Ричард Гренелл.

Об этом Трамп написал на своей платформе Truth Social. По его словам, Гренелл будет заниматься "специальными миссиями" в таких горячих точках, как Венесуэла и Северная Корея.

"Год будет работать в некоторых из самых горячих точек мира, включая Венесуэлу и Северную Корею. Будет продолжать бороться за мир через силу, всегда ставя Америку на первое место", — написал Трамп.

Также Трамп объявил о назначении генерального директора платформы Truth Social Дэвина Нуньеса на должность главы Консультативного совета президента по разведке. Нуньес во время первой каденции Трампа возглавлял Комитет по разведке Палаты представителей.

Что известно о Ричарде Гренелле

Он раньше занимал должность исполняющего обязанности директора национальной разведки во время президентства Трампа в 2017-2021 годах, а также был послом Трампа в Германии. Кандидатуру Гренелла обозреватели рассматривали на должность спецпосланника по российско-украинской войне, которую в конце концов получил генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.

В ходе круглого стола Bloomberg в июле Гренелл продвигал создание "автономных зон" для урегулирования конфликта. Он также говорил, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем и эту позицию он разделяет со многими союзниками Трампа.

Ричард Гренелл

Он имеет длительную дипломатическую карьеру и глубокие познания по европейским делам. Именно Гренелл являлся специальным посланником президента на мирных переговорах в Сербии и Косово.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что появились детали плана спецпредставителя Трампа Кита Келлога по Украине.