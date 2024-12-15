Трамп визначився з кандидатурою посланця по гарячих точках. Що про нього відомо

Він був спеціальним посланцем президента на мирних переговорах у Сербії та Косово

Обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою на посаду уповноваженого президента зі спеціальних місій. Її обійме колишній керівник національної розвідки Річард Гренелл.

Про це Трамп написав на своїй платформі Truth Social. За його словами, Гренелл займатиметься "спеціальними місіями" у таких гарячих точках, як Венесуела та Північна Корея.

"Рік працюватиме в деяких з найгарячіших точок світу, включаючи Венесуелу та Північну Корею. Продовжуватиме боротися за мир через силу, завжди ставлячи Америку на перше місце", — написав Трамп.

Також Трамп оголосив про призначення генерального директора платформи Truth Social Девіна Нуньєса на посаду голови Консультативної ради президента з питань розвідки. Нуньєс під час першої каденції Трампа очолював Комітет з питань розвідки Палати представників.

Що відомо про Річарда Гренелла

Він раніше обіймав посаду виконувача обов’язків директора національної розвідки під час президентства Трампа у 2017-2021 роках, а також був послом Трампа в Німеччині. Кандидатуру Гренелла оглядачі розглядали на посаду спецпосланця з російсько-української війни, яку зрештою отримав генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог.

Під час круглого столу Bloomberg у липні Греннел просував створення "автономних зон" для урегулювання конфлікту. Він також казав, що не підтримуватиме вступ України до НАТО у найближчому майбутньому, і цю позицію він поділяє з багатьма союзниками Трампа".

Річард Гренелл

Він має тривалу дипломатичну кар'єру і глибокі пізнання в європейських справах. Саме Гренелл був спеціальним посланцем президента на мирних переговорах у Сербії та Косово.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з’явилися деталі плану спецпредставника Трампа Кіта Келлога щодо України.