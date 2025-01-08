Когда Украина получит прощальный пакет помощи от Байдена: озвучены дата и сумма

Журналист Голоса Америки озвучила подробности

Администрация президента США Джо Байдена перед тем, как покинуть Белый дом, предоставит свой финальный пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщила в социальной сети "Х" (бывший "Твиттер") журналист "Голоса Америки" Карла Бабб. Она отметила, что это должно состояться уже в четверг, 9 января — на эту дату запланирована очередная встреча контактной группы по вопросам вооружения для Украины в формате "Рамштайн".

Сумма финального пакета военной помощи Украине от администрации Байдена составит 500 млн долларов.

В то же время еще около 3,8 млрд долларов на программу PDA останутся неиспользованными, несмотря на обещания Белого дома потратить всю сумму до конца каденции Байдена.

Эти средства перейдут в распоряжение Дональда Трампа после его инаугурации 20 января, говорят в Пентагоне.

Напомним, 25-ю контактную группу по вопросам обороны Украины 9 января возглавит министр обороны США Ллойд Остин. Он пригласил на нее министров обороны многих стран мира и военных чиновников, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в противостоянии агрессии России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с Рамштайном после прихода к власти в США новоизбранного президента Дональда Трампа и кто заменит США в поддержке Украины.