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Когда Украина получит прощальный пакет помощи от Байдена: озвучены дата и сумма

Автор
Евгений Устименко
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Администрация Байдена предоставит свой последний пакет помощи Украине Новость обновлена 08 января 2025, 20:54
Администрация Байдена предоставит свой последний пакет помощи Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Журналист Голоса Америки озвучила подробности

Администрация президента США Джо Байдена перед тем, как покинуть Белый дом, предоставит свой финальный пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщила в социальной сети "Х" (бывший "Твиттер") журналист "Голоса Америки" Карла Бабб. Она отметила, что это должно состояться уже в четверг, 9 января — на эту дату запланирована очередная встреча контактной группы по вопросам вооружения для Украины в формате "Рамштайн".

Сумма финального пакета военной помощи Украине от администрации Байдена составит 500 млн долларов.

В то же время еще около 3,8 млрд долларов на программу PDA останутся неиспользованными, несмотря на обещания Белого дома потратить всю сумму до конца каденции Байдена.

Эти средства перейдут в распоряжение Дональда Трампа после его инаугурации 20 января, говорят в Пентагоне.

Напомним, 25-ю контактную группу по вопросам обороны Украины 9 января возглавит министр обороны США Ллойд Остин. Он пригласил на нее министров обороны многих стран мира и военных чиновников, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в противостоянии агрессии России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с Рамштайном после прихода к власти в США новоизбранного президента Дональда Трампа и кто заменит США в поддержке Украины.

Теги:
#Украина #США #Россия #Война #Пентагон #Журналист #Джо Байден #Военная помощь #Рамштайн