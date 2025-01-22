"Будет только хуже": Трамп пригрозил Путину из-за Украины

Президент США обратился к России

Президент США Дональд Трамп призвал Россию заключить сделку по завершению ее войны против Украины. В противном случае, он пригрозил ей принятием экономических мер.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth. При этом он сообщил, что не хочет вредить России, любит российский народ и имеет хорошие отношения с Владимиром Путиным.

Трамп также добавил, что Москва помогла США выиграть Вторую мировую войну потеряв при этом 60 миллионов жизней. Роль Украины в этом он не упомянул.

По его словам, он хочет сделать России и Путину "большую услугу" предлагая сделку по завершению войны и добавил, что российская экономика рушится.

"Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую войну! Она будет только хуже. Если мы не заключим "сделку", вскоре у меня не останется другого выбора, кроме как установить высокие налоги, пошлины и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и различным другим странам-участницам", — написал Трамп.

Президент США вновь повторил свои слова о том, что война никогда бы не началась, будь он президентом, а также призвал закончить войну.

"Мы можем сделать это легким путем или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время "заключить сделку". Больше ни одной жизни не должно быть потеряно!", — добавил он.

Как сообщалось ранее, кандидат политических наук Николай Капитоненко рассказал "Телеграфу", что Трамп хочет сделать Россию нейтральной или перетащить на свою сторону в грядущем противостоянии между США и Китаем.