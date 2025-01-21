Трампу прийдется попотеть? Путин послал сигнал новому президенту США – СМИ

Путин заявил, что будет "бороться за интересы России"

Президент России Владимир Путин в ожидании переговоров демонстрирует своему американскому коллеге Дональду Трампу, что Москве хватит ресурсов победить Украину и Запад, который ее поддерживает.

Глава Кремля подтвердил, что продолжит отстаивать интересы России, так как он их понимает. Об этом пишет The New York Times.

В материале говорится, что в преддверии любых потенциальных переговоров Путин дает понять, что он будет жестким переговорщиком. Также он убежден, что Россия имеет достаточно ресурсов, чтобы пережить Украину и Запад, несмотря на экономические санкции.

В понедельник, 20 января, во время поздравления Дональда Трампа с инаугурацией и вступлением в должность глава Кремля заявил о желании начать переговоры по ситуации в Украине. При этом он повторил, что Москва стремится к "долгосрочному миру", а не "кратковременному прекращению огня", и добавил, что он будет "бороться за интересы России".

Издание напоминает, что Кремль определил эти интересы как гарантию того, что Украина никогда не присоединится к НАТО, а также других ограничений роли Запада в Восточной Европе. Путин также ясно дал понять, что он будет настаивать на сохранении всех территорий, которые захватила Россия.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности завершить войну в Украине. По его словам, первым шагом станет разговор с лидером России Владимиром Путиным. Глава Белого дома уверен, что у Путина есть веские причины закончить войну.