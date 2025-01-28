При Трампі хочуть оновити дизайн доларів: що зміниться
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Старі банкноти з ужитку не забираються – дійсними будуть усі долари, випущені з 1914 року
У Сполучених Штатах Америки перевипустять долари у новому дизайні. Однак найближчим часом оновлять не всі, а лише купюру в 10 доларів. Потім раз на два роки випускатимуть інші купюри у новому дизайні.
Про це повідомили у Бюро гравіювання та друку США. Там зазначили, що банкноти мають бути стійкими до більш витончених підроблених атак — безпека є основною метою редизайну.
Дизайн банкнот зазвичай публікується за шість-вісім місяців до дати з метою глобальної громадської освіти та навчання касирів. Якщо це зробити раніше, це може допомогти фальшивомонетникам і викличе плутанину на ринку, що знизить довіру до американської валюти.
Послідовність номіналів та плановані дати випуску оновлених купюр:
- 10 доларів – 2026 рік;
- 50 доларів – 2028 рік;
- 20 доларів – 2030 рік;
- 5 доларів – 2032 рік;
- 100 доларів – 2034 рік.
Старі банкноти з ужитку не забираються – дійсними будуть усі долари, випущені з 1914 року.
Як зараз виглядають долари
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що таке долари зі "зірочками" і в чому їхня особливість. Як виявилося, за подібними "зірковими" доларами полюють колекціонери по всьому світу і такі банкноти можна продати на спеціальних аукціонах за ціною, вищою за їхню номінальну вартість.