Что делать с поврежденными долларами и куда их можно отнести
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Должно сохраниться не менее 55% поверхности банкноты
Во время процедуры обмена иностранной валюты украинцы могут столкнуться с тем, что у них откажутся принимать поврежденные купюры. Однако это еще не означает, что такие деньги автоматически "выходят из строя" и превращаются в мусор.
Если банкнота имеет признаки значительного износа или повреждения, независимо от года выпуска, владельцу денег могут предложить осуществить операцию инкассо. "Телеграф" собрал всю информацию о том, что делать с поврежденной иностранной валютой и куда обращаться по этому поводу.
Какие купюры считаются изношенными
Бумажные деньги со временем изнашиваются и на них могут появляться следы повреждений: заломы, пятна, потертости, надрывы и т.д. Банкноты иностранной валюты, которые имеют признаки сильного износа или повреждения, можно обменять благодаря процедуре инкассо.
Какие банкноты можно отдавать на инкассо:
- разорванные илиразрезанные на части банкноты
- с поврежденными элементами дизайна и защиты
- с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений
- банкноты с локальными пятнами, общая площадь которых превышает половину площади банкноты
- обожженные, прожженные, трухлые банкноты.
- банкноты с явными типографскими недостатками.
Не принимают на инкассо следующие банкноты:
- сохранившими менее половины от поверхности банкоты
- помеченными специальными порошками и сигнальной краской
- с надписями "взятка" или "bribe" (и аналогами на других языках).
Что такое операция инкассо
Инкассо — это специальная процедура обмена поврежденных банкнот, во время которой неликвидные купюры пересылаются за границу иностранному банку-корреспонденту для проведения отсчетной операции.
За эту процедуру клиенту придется заплатить комиссию по тарифам банка. Комиссия зависит от степени повреждения банкнот.
Важное условие: для инкассо должно сохраниться более 55% поверхности банкноты.
При этом не все банки в Украине предоставляют услугу инкассо. Именно поэтому с поврежденными банкнотами следует обращаться в государственные банки, где в кассе в доступном для клиентов месте размещен четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо и тому подобное.
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