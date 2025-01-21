Что делать с поврежденными долларами и куда их можно отнести

Должно сохраниться не менее 55% поверхности банкноты

Во время процедуры обмена иностранной валюты украинцы могут столкнуться с тем, что у них откажутся принимать поврежденные купюры. Однако это еще не означает, что такие деньги автоматически "выходят из строя" и превращаются в мусор.

Если банкнота имеет признаки значительного износа или повреждения, независимо от года выпуска, владельцу денег могут предложить осуществить операцию инкассо. "Телеграф" собрал всю информацию о том, что делать с поврежденной иностранной валютой и куда обращаться по этому поводу.

Какие купюры считаются изношенными

Бумажные деньги со временем изнашиваются и на них могут появляться следы повреждений: заломы, пятна, потертости, надрывы и т.д. Банкноты иностранной валюты, которые имеют признаки сильного износа или повреждения, можно обменять благодаря процедуре инкассо.

Какие банкноты можно отдавать на инкассо:

разорванные илиразрезанные на части банкноты

с поврежденными элементами дизайна и защиты

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений

банкноты с локальными пятнами, общая площадь которых превышает половину площади банкноты

обожженные, прожженные, трухлые банкноты.

банкноты с явными типографскими недостатками.

Не принимают на инкассо следующие банкноты:

сохранившими менее половины от поверхности банкоты

помеченными специальными порошками и сигнальной краской

с надписями "взятка" или "bribe" (и аналогами на других языках).

Что такое операция инкассо

Инкассо — это специальная процедура обмена поврежденных банкнот, во время которой неликвидные купюры пересылаются за границу иностранному банку-корреспонденту для проведения отсчетной операции.

За эту процедуру клиенту придется заплатить комиссию по тарифам банка. Комиссия зависит от степени повреждения банкнот.

Важное условие: для инкассо должно сохраниться более 55% поверхности банкноты.

При этом не все банки в Украине предоставляют услугу инкассо. Именно поэтому с поврежденными банкнотами следует обращаться в государственные банки, где в кассе в доступном для клиентов месте размещен четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо и тому подобное.

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