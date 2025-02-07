"Це найгірший сценарій": у Трампа ухвалили жорстке рішення щодо агентства USAID, що допомагало Україні

Новий глава США вважає USAID ненадійною організацією

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує різко скоротити кількість співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Планується залишити там менше ніж 300 співробітників, решту відправлять у відпустку з опівночі 7 лютого.

Про це повідомляє СNN з посиланням на кілька джерел USAID. Агентства США з міжнародного розвитку налічувало 10 тисяч співробітників по всьому світу, серед яких тисячі підрядників, багато з яких були відправлені у відпустку, або звільнені.

Як розповіли співрозмовники видання, очікується, що лише 294 основних працівників збережуть доступ до систем USAID. Решту відключать від систем, включаючи електронну пошту. За словами трьох чиновників, на кілька місій USAID залишать по одному співробітнику.

"Це найгірший сценарій, по суті, одна особа для кожної польової місії та кілька людей в ​​округу Колумбія", — зазначив один з закордонних представників USAID.

Інший представник USAID сказав, що у їхньому закордонному представництві замість понад 20 співробітників залишиться один. Цього тижня керівництво USAID оголосило, що "увесь безпосередньо найнятий персонал USAID буде відправлено в адміністративну відпустку в усьому світі, за винятком призначеного персоналу, відповідального за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально призначених програм".

Що таке USAID

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) являє собою провідний федеральний орган американської виконавчої влади, відповідальний за надання закордонної допомоги. Керівництво агентства — адміністратор та його заступник — призначаються президентом країни та затверджуються Сенатом. Хоча вони тісно співпрацюють з Державним департаментом, але зберігають певну незалежність у своїй діяльності.

Офіційне заснування USAID відбулося у листопаді 1961 року після підписання відповідного закону президентом Джоном Кеннеді. Агентство мало широку мережу представництв, зокрема в більшості країн, що постали після розпаду Радянського Союзу. Зокрема, представництво в Російській Федерації функціонувало протягом 1992-2012 років.

На теренах України діяльність USAID була спрямована на підтримку стратегічних напрямків розвитку держави. Серед пріоритетних сфер співробітництва — економічний поступ, демократичні процеси, врядування, енергетична безпека, медицина та соціальна політика. За час роботи агентство інвестувало в українські проєкти мільярди доларів.

Як повідомляв "Телеграф", держсекретар Марко Рубіо днями заявив, що США відновлюють значну частину програм міжнародної допомоги USAID після масштабного перегляду. Адміністрація Трампа схвалила винятки для життєво важливих програм та ініціатив, які безпосередньо сприяють національним інтересам США.