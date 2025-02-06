Первые шаги новой администрации США говорят о попытках найти более устойчивый и менее конфронтационный подход к крупнейшим мировым державам

Администрации Трампа необходимо научиться находить баланс, чтобы избежать военных конфликтов, в то же время не поступаясь национальными интересами. Что касается Украины, то США придется предпринять решительные, последовательные дипломатические усилия, одновременно избегая эскалации, чтобы положить конец войне.

Об этом в своей колонке в The Guardian написал старший научный сотрудник Программы американского государственного управления Фонда Карнеги за международный мир Стивен Вертхайм.

"В последние годы риск конфликта между крупными державами резко возрос. Война в Украине, в которой одна крупная держава воюет непосредственно на ее границах, а другая усиленно вооружает своего противника, не имела аналогов во времена холодной войны", – говорится в публикации.

Вертхайм отметил, что военный конфликт США и Китая из-за Тайваня был бы губительным. В стране, не привыкшей платить заметные издержки за выбор внешней политики, и в мире, который больше не помнит последнюю всеобщую войну, госсекретарь Марко Рубио выступил с благотворным посланием о том, что США нужно усердно работать, чтобы избегать вооруженных конфликтов, но никогда не в ущерб национальным интересам.

"Однако политическое испытание еще впереди. Если новая администрация серьезно настроена избегать катастрофических войн, не подвергая основные интересы США хищничеству со стороны великих держав, она предпримет решительные, последовательные дипломатические усилия, чтобы положить конец войне в Украине и минимизировать риски эскалации, если первоначальные переговоры не увенчаются успехом", – говорится в колонке.

Кроме того, администрация Трампа должна изучить политически сложные способы достижения modus vivendi с Китаем, в том числе предложив гарантии того, что Соединенные Штаты не стремятся постоянно держать Тайвань отделенным от материка, что является красной линией для Пекина.

"Начальные шаги новой администрации предполагают некоторое намерение найти более устойчивый и менее конфронтационный подход к крупнейшим мировым державам. Но если однополярность мертва, соблазн первенства остается очень даже живым", – резюмирует Вертхайм.

Ранее известный американский эксперт Центра стратегии и безопасности им. Скоукрофта при Атлантическом совете США заявил, что Трамп пойдет на обострение с Путиным, поскольку россияне отвергают мирное соглашение. Это можно считать пощечиной США от России.