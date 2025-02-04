США восстанавливают значительную часть международной помощи. Касается ли это Украины

В Трампе считают USAID неэффективной организацией

США возобновляют значительную часть программ международной помощи после масштабного пересмотра, сообщил госсекретарь Марк Рубио. По его словам, администрация одобрила исключения для жизненно важных программ и инициатив, непосредственно способствующих национальным интересам США.

Об этом он рассказал на брифинге в Коста-Рике. Госсекретарь подчеркнул, что восстановленные программы включают в себя помощь надежным партнерам в борьбе с наркотрафиком и терроризмом. "Мы выдали разрешения на программы, имеющие смысл, делают Америку более безопасной и сильной", — отметил Рубио.

Отдельное разрешение предоставлено для программ, обеспечивающих продовольствием и лекарством нуждающихся. "Если это программы, спасающие жизнь, предоставляют еду или лекарства, или что-то срочное — они не подпадают под заморозку", — подчеркнул госсекретарь.

По словам Рубио, 90-дневная приостановка помощи позволила провести тщательный аудит программ. Он отметил, что ранее было сложно получить информацию о некоторых проектах, в частности, от USAID. В отдельных случаях через бюрократию до конечных получателей доходило всего 10-13% средств.

"Мы не отменяем международную помощь. У нас будут программы, которые имеют смысл, работают и отвечают национальным интересам", — подчеркнул госсекретарь.

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