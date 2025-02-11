Легализовал взятки? Трамп приостановил действие важного закона США

Трамп назвал его "ужасным законом"

Президент США Дональд Трамп подписал указ, фактически прекративший наказание американских бизнесменов за дачу взяток иностранным чиновникам. То есть, Министерство юстиции приостанавливает судебное преследование вышеуказанных американцев.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что этот указ фактически нивелирует закон, принятый в 1977 году, запрещающий работающим в США компаниям давать взятки иностранным чиновникам.

Подписанный Трампом указ поручает генеральной прокурорке Пэм Бонди пересмотреть текущие и прошлые действия, связанные с законом, и подготовить новые руководящие принципы его выполнения.

"Чрезмерно широкое и непредсказуемое применение закона против американских граждан и предприятий — нашим собственным правительством — за рутинную деловую практику в других странах... активно вредит американской экономической конкурентоспособности и, следовательно, национальной безопасности", — заявил Трамп.

Отмечается, что Трамп хотел отменить этот закон еще в первый срок президентства. Тогда он назвал его "ужасным законом", ведь "мир смеется над нами" за его применение.

Более того, антикоррупционная организация Transparency International подчеркнула, что закон FCPA вывел США в лидеры в борьбе с глобальной коррупцией.

Комментируя подписание указа, Трамп подчеркнул: "Это будет означать гораздо больше возможностей для бизнеса для Америки".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп оценил вероятность переговоров между Украиной и Россией.